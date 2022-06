Dansk jubel: Klar til Champions League

Mikkel Hansens tilstedeværelse kan meget vel have haft indflydelse på, at Aalborg er klar til Champions League

Det bliver med både GOG og Aalborg Håndbold i puljen, når der trækkes lod til gruppespillet i Champions League.

Mens GOG’s danske mestre var selvskrevne, er det nu også en kendsgerning, at storholdet fra Aalborg er med.

Mandag var de et af de syv mandskaber, der får et wildcard til turneringen.

Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

Og det vækker begejstring, indrømmer direktør Jan Larsen.

- Jeg er begejstret. Det må jeg erkende, kommer det i snakken med Ekstra Bladet.

Han indrømmer, at selvom man i klubben har haft en fornemmelse af, at det meget vel kunne ende sådan, så har de seneste uger alligevel været nervepirrende.

- Vi havde en forventning, men derfor er det alligevel rart at få det ned på papir. Så det er vi meget glade for, siger han.

'De læser jo også aviser'

Selvfølgelig, og den er Jan Larsen med på, betyder det noget, at man nu kan offentliggøre en trup, hvor Mikkel Hansen figurerer. For, som han siger:

- De læser jo også aviser. Så det har nok ikke gjort det værre (at han skifter fra PSG til Aalborg, red.). Men de har nok også kigget på resultaterne de seneste sæsoner, siger han.

Jan Larsen har armene over hovedet i dag. Foto: René Schütze

Især Champions League-turneringen I den forgangne sæson må i så fald have imponeret.

Her vandt Aalborg sin gruppe foran storhold som Kiel, Pick Szeged og Montpellier, mens man i kvartfinalen ikke var langt fra at ekspedere ungarske Veszprem ud.

- Det betyder meget både økonomisk og sportsligt. Det er ikke fordi, man tjener vanvittigt mange penge, men i alternativet, Europa League, vil vi sætte penge til, så differencen er stor, siger Jan Larsen.

- Og selvfølgelig den der med vores egen selvopfattelse. Vi vil jo gerne være med i Champions League. Så vi glæder os over, at vi igen kan præsentere det ypperste for vores fans.

Hos kvinderne er både Odense og Team Esbjerg kvalificeret. Der trækkes lod til gruppespillet 1. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.