Dansk jubel: Vi er et tophold!

VM-bronze og nu to sikre sejre over Rumænien. Danmark er ikke længere nogen blød mellemvare i europæisk kvindehåndbold

ODENSE (Ekstra Bladet): Det var ikke alt, der sad i skabet, da Danmarks VM-bronzevindere lørdag for anden gang på fire dage fik skovlen under Rumænien.

Men det var nok. Danmark vandt og kvalificerede sig til EM, selvom der mangler to kampe i turneringen.

Og derfor lagde landstræner Jesper Jensen da heller ikke skjul på, hvordan han ser holdet.

- Vi definerer os selv som et tophold.

- Et tophold, siger du?

- Ja, det er jo det, vi arbejder for hver eneste gang. At vi kan definere os selv som tophold. Og så resultaterne selvfølgelig. Men spillet berettiger også til det.

- Med undtagelse af VM-semifinalen er det et år siden, vi sidst har tabt en kamp. Så resultaterne bakker historien op. Og det er da super fedt, kom det fra succestræneren.

Jesper Jensen under kampen i Mioveni onsdag. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Og den bakker hans forgænger i embedet, Jan Pytlick op om.

- Vi skal med op nu. Rusland er ude, så det er kun Frankrig og Norge, der står i vejen for os, sagde han til Ekstra Bladet kort efter kampen.

- Vi er der jo. Vi har rutinen på et hold, der har spillet mange mesterskaber sammen, og vi er stærkt besat hele vejen rundt, sagde han.

Der var nogle gevaldige udfald undervejs i kampen lørdag, hvor tekniske fejl nær havde kostet den klare føring, man skabte de første fem minutter. Men så var modstanderen heller ikke bedre.

Louise Burgaard i et gennembrudsforsøg i Mioveni onsdag. Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Ifølge både landstræneren og flere af de spillere, Ekstra Bladet talte med efterfølgende, gjorde det stort indtryk, at der var mødt knap 4000 tilskuere frem i Jyske Bank Arena i Odense. De blev undervejs instrueret og pacet godt og grundigt af en eksalteret dj med en mixerpult, der til tider var ved at løbe løbsk.

- Jeg tror, udfaldene i kampen i dag hænger sammen med, at der er fulde huse, at man så gerne vil vise sig frem. Og vise at det er berettiget. Det kommer til at gå lidt for hurtigt. Og så fik vi fornemmelsen af, at vi kunne køre den hjem, sagde han til Ekstra Bladet på halvgulvet efter kampen.

'Man skal kunne styre sådan noget'

Den giver Jan Pytlick dog ikke meget for.

- Det skal de stoppe med. Danmark er der, hvor vi kalder os selv et tophold. Og så skal man altså kunne styre sådan noget og ikke lade sig vælte. Især når man ser på, hvordan de leverede i Rumænien forleden.

- Kampen i Odense viste mig, at spillerne vidste, de var videre. Og når man så kommer foran 7-2, så begynder man…det var knap så fokuseret, sagde han.

Til gengæld formåede de at holde rumænerne bag sig. Og det viste, hvilket klasse-mandskab, Jesper Jensen har fået banket sammen. Og så er det værd at notere sig, at Danmark nok har fået stor kredit for en fremragende defensiv de seneste par sæsoner.

Men kun Holland har i skrivende stund scoret flere mål end Danmark i EM-kvalifikationen.

Danmark mangler to kampe – mod Østrig og Færøerne i april – men det ændrer ikke på, at Danmark er klar til EM til november. Førstepladsen er også næsten i hus. Det kræver blot en sejr i en af de to sidste kampe.