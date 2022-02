Dansk kamp skal spilles om

Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans har besluttet, at en håndboldkamp mellem Sønderjyske og TMS Ringsted i håndboldkvindernes 1. division skal spilles om.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

De to klubber mødtes den 18. september, da Sønderjyske nedlagde protest. Det skete, da dommerbordet fejlagtigt havde tildelt udeholdet TMS Ringsted et mål i forbindelse med, at man skulle anføre en udvisning på måltavlen.

Fejlen blev ikke korrigeret i kampen, som TMS Ringsted endte med at vinde 26-25.

Sagen har været behandlet i både Disciplinærinstansen, Håndboldens Appelinstans og i Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, som nu har afsagt den endelige afgørelse.

Omkampen mangler endnu at blive fastlagt.