Dansk klasse: Slasker Frankrig

Danmark leverede en magtdemonstration og smadrede i lange perioder Frankrig, der vel at mærke også stillede uden de største profiler.

Nikolaj Jacobsens tropper vandt uden dikkedarer og på imponerende vis 31-26 over Frankrig i Trondheim Spektrum efter 19-13 ved pausen.

Niveauet faldt i anden halvleg, og slutningen på kampen blev nærmest et rædselskabinet af danske fejl og elendige beslutninger, men anyway... Der var alligevel masser at glæde sig over set gennem danske briller – men synd for René Antonsen, der kort før pausen blev udsat for et justitsmord og præsenteret for rødt kort i en situation, hvor han var helt uskyldig i en tackling af Elohim Prandi. Lasse Andersson var rettelig skurken i den situation.

Ingen nævn, ingen glemt – men én spiller fortjener dog i dén grad at blive rost til skyderne, for det kan godt være, at Emil Jakobsen ikke ser ret meget til banen i Flensburg i sin første sæson som tysk gæstearbejder.

Men skulle tyskerne undervejs være kommet i tvivl om, hvad de har købt, så demonstrerede elegantieren fra Kerteminde med mål fra alle vinkler, at det er ægte og rå klasse, de har siddende og blomstre på bænken.

Fløj-raketten leverede syv på syv mod Norge i torsdags, og mod Frankrig bankede han ni på ni ind alene i første halvleg, hvor han plaffede læder ind fra spids, på straffe, i kontra – og med hård landing og panden i gulvet.

Dermed kunne Nikolaj Jacobsens oldgamle scoringsrekord fra Athen med 15 basser være røget i fare, men den udfordring slap landstræneren nok engang for ved at holde sig til planen og give Magnus Landin anden halvleg på fløjen.

Emil Jakobsen fortsatte dog som bøddel fra syv meter og bragte kort inde i anden halvleg Danmark i front med 21-14. Fynboens 17. træffer på 17 forsøg – jovist, det er dejligt at være dansk i Norge.

Især når man hedder Emil Jakobsen og endelig får lov til at lege i Trondheim…

Det ville være en overdrivelse af de større at kalde testkampen på den norske vestkyst for en olympisk revanche al den stund, at Danmark stillede uden seks store profiler – men den toppede Frankrig ved at sende et talentmandskab.

Ingen Karabatic-brødre, ingen Fabregas, Guigou, Dika Mem, Remili eller Vincent Gerard for blot at nævnenogle af de 11 spillere fra OL-triumfen i Tokyo, der IKKE er med i Norge. Frankrig stiller til turneringen med blot fem olympiske deltagere plus keeper Rémi Desbonnet, der var med som reserve i Japan.

Det kunne ses.

Den glade nyhed må være, at trods uomtvisteligt fransk talent i næste geled, så er Danmark lige nu de olympiske mestre overlegne, når begge hold stiller uden de største profiler.

Det lover godt for fremtiden – der i testregi byder på håndbold-lilleputten Holland i morgen eftermiddag.

Det kan godt ende med en dansk sejr ...

