Dansk klub henter stjernenavn hos rivalerne

Til næste sommer får håndboldherrerne i ligaklubben TTH Holstebro ny cheftræner.

Islændingen Arnor Atlason har nemlig indgået en treårig kontrakt med klubben gældende fra sommeren 2023. Den aftale medfører, at TTH Holstebros nuværende cheftræner, Søren Hansen, overgår til en rolle som assistenttræner for 38-årige Atlason.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Aktuelt er Atlason assistenttræner for succesfulde Aalborg Håndbold samt U20-landstræner for Danmark, og de roller fortsætter han i frem til sit skifte til TTH Holstebro.

- Jeg tror bare, at tiden er inde til at søge nye udfordringer og nye omgivelser, og jeg tror, at Holstebro er det helt rigtige sted til det. Det er en virkelig spændende klub med fantastiske faciliteter og store ambitioner, så for mig går det hele op i TTH, siger Atlason til Dagbladet Holstebro-Struer.

Han satser på at kunne bringe TTH Holstebro tilbage i den sjove ende af HTH Herreligaen. I den forgangne sæson undgik klubben en nedrykning med en playoffsejr over HØJ Håndbold.

Arnor Atlatson har selv en flot karriere som håndboldspiller bag sig. Bagspilleren repræsenterede både Magdeburg og Flensburg-Handewitt i Bundesligaen, mens han i Danmark nåede at repræsentere FCK Håndbold, AG København og Aalborg Håndbold.

I 2008 var han med til at vinde OL-sølv med Island.

