Dansk klub kæmper for livet: Det er meget alvorligt

- Situationen er meget alvorlig og virkelig dårlig. Vi håber, der kommer nogen, som føler, det er værd at bakke op om.

Bestyrelsesformand i Ajax København, Henrik Ritlov, ligger vandret i disse dage, efter Gældsstyrelsen fredag begærede 1. divisions-klubben konkurs.

Helt aktuelt betyder det, at de ansatte ikke har fået løn. Det er dog et spørgsmål om dage, forsikrer Henrik Ritlov.

- De får løn, og så har vi yderligere to uger til at arbejde videre i forhold til Skat. Men det er mange penge for os. Vi er ikke en klub i provinsen, hvor kommunen og de lokale virksomheder bakker op. I København føler virksomheder, at de er internationale, og så tænker de ikke på os, siger han.

Klubbens mandlige førstehold gik på banen fredag og spillede sæsonens første ligakamp mod FIF, og det var vigtigt, siger Torben Vinther, der er formand i Håndbold Spiller Foreningen.

- Hvis først et hold trækker sig sportsligt, vil projektet jo ikke være så interessant for eventuelle sponsorer. Så derfor var det meget vigtigt, siger han og tilføjer, at man fra Spillerforeningens side ikke gør andet end at forholde sig i ro lige nu.

- Ajax siger, at spillerne får løn, men vi ved det ikke. Vi har set den slags aktioner før, så vi forholder os afventende og nysgerrigt. Men det er positivt, at der arbejdes på en redningsaktion, og at håndklædet ikke er kastet i ringen.

'Fuldstændig uholdbart'

I første omgang handlede det fredag om at få styr på forsikringsdelen. For det viste sig, at ingen af spillerne havde en ulykkesforsikring. Spillerforeningen fik forhandlet en midlertidig aftale på plads, der gælder den næste måned.

- Det stod pludselig klart for os, at der var usikkerhed om ulykkesforsikringen var betalt. Det er jo fuldstændig uholdbart. Og vi mangler fortsat at finde ud af, hvor lang tid tilbage, de ikke var dækket, siger Torben Vinther.

Og hvorfor er det relevant, spørger man måske. Tjo:

- Viser det sig, at de ikke har været dækket bagud, så er det jo klubben, der hæfter for skader. Jeg har ikke indblik i de skader, der har måttet være bagud, men man har jo op til to år til at anmelde en skade. Og så vil det rent hypotetisk også udgøre en udfordring også for klubben, siger han.

Han er mildest overrasket over, at der fortsat findes den slags huller.

- Det er noget, vi politisk vil tage med videre til klubberne og DHF, så vi kan få strammet op, hvor der måtte være huller. For det må jo ikke ske.

- Førhen var mange spillere slet ikke opmærksomme, når de skrev kontrakt. Og der var ikke garantier for noget som helst. Og din almindelige ulykkesforsikring duer ikke. Den forsikring er for håndboldspillere enormt vigtig.

Direktøren er skredet: Lægger sig fladt ned

Tidligere fremgik det ikke af en standardkontrakt, men nu har parterne fået tilføjet, at alle spillere tegner forsikring for en halv million kroner. Så kan man individuelt selv tegne mere på, hvis der er behov for det.

- Det manglede her, og desuden skal klubben udlevere policen til spillerne. Det er heller ikke sket.

- Vi har god grund til at tro, at ulykkesforsikringerne ikke er tegnet. Alene det faktum, at ledelsen i Ajax ikke er klar over det, at de ikke har dem. At policer og kontrakter stadig ikke er udleveret. Der er mange ting, der peger på, at det her ikke er helt vildt godt styret, siger Torben Vinther.

Centralt i sagen står en person, der ikke længere er en del af Ajax København Håndbold; Daniel Svensson.

Daniel Svensson erkender, at de manglende ulykkesforsikringer er hans ansvar. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Den tidligere topspiller og ekspertkommentator på TV 2, har i tre år været direktør i klubben, indtil han 1. september skiftede til en stilling som kommerciel direktør i Team Danmark.

Det var i weekenden ikke muligt for hverken herværende medie, andre medier eller Ajax København Håndbold at få fat i Svensson, men mandag fortæller Henrik Ritlov, at det nu er lykkedes, og at 'alt er fint'. Han ønsker aktuelt ikke at uddybe dette.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Daniel Svensson, der siden har udtalt sig til Jyllands-Posten, fortæller at han fratrådte af personlige årsager og ikke på grund af det økonomiske kaos i klubben.

Han erkender, at de manglende ulykkesforsikringer er hans fejl.

- Først og fremmest er det mit ansvar, at forsikringerne er i orden, og det ansvar har jeg ikke levet op til. Jeg lægger mig fladt ned og beklager dybt. Jeg er fuldstændig fortørnet over og ked af, at det har været sådan. Jeg fandt først ud af det, da Håndbold Spiller Foreningen kontaktede mig, siger Daniel Svensson til avisen.