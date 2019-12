Dansk klub overlever efter stor redningsaktion

Håndboldklubben Randers HK undgår lukning i denne omgang, efter at det er lykkedes at sælge folkeaktier til en værdi af tre millioner kroner.

Det oplyser Randers-bestyrelsesformand Henrik Schaar på klubbens hjemmeside lillejuleaften.

- Det er med stor stolthed, at jeg kan oplyse, at vi har nået vores minimumstegning på tre millioner kroner og derfor har sikret klubbens overlevelse.

- Det har været en meget turbulent og udfordrende tid - især for vores spillere, trænerstab og administration, lyder det fra Henrik Schaar.

Klubben arbejder på at samle yderligere en halv million kroner ind, så økonomien kan blive endnu bedre.

- Vi er stolte af, at vi sammen har reddet Randers HK, og vi arbejder intenst de næste uger på at sikre, at vi kan nå vores målsætning på 3,5 millioner kroner.

- Det vil fastholde vores nuværende ambitionsniveau på spillersammensætningen, så vi også kan spille med om slutspillet i næste sæson, siger formanden.

Som tak for bidragene lover han gratis adgang til den næste hjemmekamp mod Silkeborg-Voel. Den spilles 5. januar.

Randers-håndboldkvinderne er lige nu placeret på syvendepladsen i HTH Ligaen med 14 point efter 13 kampe.

Randers-træner Niels Agesen glæder sig over redningen og håber, at klubben går en mere stabil fremtid i møde.

- Det betyder alt. Det siger ligesom sig selv, for alternativet var jo, at klubben forsvandt fra landkortet.

- Efter at det kom frem, at klubbens eksistens har været truet, er jeg næsten alle steder fra blevet mindet om, hvor vigtig Randers HK er for dansk damehåndbold.

- Så det, at klubben er reddet, betyder mest for Randers, men bestemt også noget for håndbold-Danmark, siger træneren til klubbens hjemmeside.

