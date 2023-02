Dansk klub på rov i Bundesligaen

Aalborg Håndbold har travlt med at ruste holdet til de kommende sæsoner.

I sidste uge blev den aktuelle Champions League-topscorer Aleks Vlah præsenteret, og mandag har nordjyderne på sin hjemmeside afsløret, at svenske Lukas Nilsson kommer til klubben til sommer.

Den 26-årige bagspiller tørner i øjeblikket ud for tyske Rhein-Neckar Löwen, hvor han har været siden 2020. Tidligere spillede han i THW Kiel.

- Vi har tidligere forsøgt at få Lukas til Aalborg, så derfor er vi naturligvis glade for, at det nu er lykkedes og glæder os til at udvikle yderligere på hans store potentiale, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

- Han er meget eksplosiv og har en utrolig skudstyrke, som jeg er sikker på, vi kan få stor glæde af i Aalborg Håndbold fra næste sæson, siger direktøren.

Lukas Nilsson har underskrevet en kontrakt, der gælder i to år.

Talentet blev udklækket i Ydstads IF, hvor han som 18-årig blev topscorer i den svenske liga. I 2016 rykkede han som 19-årig videre til tysk håndbold, hvor THW Kiel havde fået øje på talentet.

Efter tre sæsoner i Rhein-Neckar Löwen vender han til sommer tilbage til skandinavisk håndbold.

- Aalborg Håndbold har virkelig præsteret flot over de seneste år, og da muligheden bød sig, var det ikke et svært valg, siger Lukas Nilsson.

Han var i 2018 med til at hente EM-sølv til Sverige, men var ikke med, da svenskerne i år spillede VM på hjemmebane.