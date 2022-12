Dansk klub reddet: Undgår økonomisk krise

Viborg HK kan ånde lettet op. Håndboldklubben er lykkedes med at samle de penge ind, som den for nylig bad om hjælp til for at sikre sin overlevelse.

Det skriver den midtjyske klub i en pressemeddelelse.

I slutningen af november lød det fra Viborg HK, at den forventede et stort underskud for regnskabsåret 2021/22, og at den var afhængig af, at der kunne fremskaffes et beløb i størrelsesordenen 3,25 millioner kroner.

Det er altså lykkedes.

- Vi har nu opnået tilsagn om den nødvendige likviditet, og om end der stadig arbejdes på at få de sidste aftaler til at falde endeligt på plads, siger formand Karsten Cronwald i pressemeddelelsen.

- Det er med stor glæde, at vi her dagen inden jul kan meddele, at vi når i mål, og derfor fortsat kan drive professionel håndbold i Viborg.

Klubben forklarede i november, at det ikke er lykkedes at løfte indtægterne tilstrækkeligt ovenpå coronanedlukningen.

Den har nu taget initiativ til en række tilpasninger herunder besparelser i administrationen med henblik på at sikre, at der er balance i regnskabet fra 2023/24.

Det får den sportslige konsekvens, at Viborg nedjusterer sin målsætning, så den i sæsonen 2023/24 vil være deltagelse i slutspillet.

Også sidste år havde Viborg underskud. Det lød på knap to millioner kroner for 2020/21.

Efter en resultatmæssigt blandet sæsonstart ligger Viborg på sjettepladsen i Kvindeligaen med 12 point for 11 kampe.