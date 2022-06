Dansk klub skifter navn

Herning-Ikast Håndbold bliver til Ikast Håndbold.

Klubben fra kvindernes bedste håndboldrække skal fra den kommende sæson spille under nyt navn og med nyt logo på spilletøjet, der skifter farve.

Det skriver Herning Folkeblad.

Årsagen er, at klubben vil tættere på moderklubben Ikast FS og på Ikast KFUM. Det fortæller Lars Gantzel Pedersen, der er bestyrelsesformand i klubben.

- Vi må erkende, at vi var kommet for langt væk fra hinanden. Vi har ikke formået at skabe den samhørighed mellem moderklubberne og os, som vi ville. Vi vil gerne involvere os mere i IFS og KFUM fremover, siger han.

Herning-Ikast Håndbold har i de seneste år tørnet ud i lilla spilledragter, men nu bliver trøjen gul, ligesom den tidligere var i flere årtier.

- Hvis du spiller i en klub, er det bare lettere at identificere sig med førsteholdet, hvis de spiller i samme tøj som dig selv, siger direktør Daniel Grønhøj.

Klubben fra Ikast har i årenes løb heddet flere forskellige ting. Det startede som Ikast FS, men i 1999 kom klubben til at hedde Ikast-Bording Elitehåndbold på grund af et samarbejde med Bording KFUM.

Siden har klubben heddet både Ikast-Brande Elitehåndbold og FC Midtjylland Håndbold.

I 2018 blev samarbejdet med fodboldklubben fra Herning droppet, og siden da har klubben altså heddet Herning-Ikast Håndbold.