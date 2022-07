Dansk klub tæt på stort scoop

Estavana Polman er tæt på et skifte til Nykøbing Falster

Nykøbing Falster er tæt på et kæmpe scoop.

Estavana Polman er meget tæt på et skifte til Nykøbing Falster

TV 2 Sporten var først med historien, men Ekstra Bladets oplysninger er de samme: Den hollandske landsholdsprofil er millimeter fra et skifte til Nykøbing Falster.

Angiveligt mangler der kun detaljer, før 29-årige Polman kan præsenteres på Sydhavsøerne.

Hvis de sidste formaliteter går i orden, kan en præsentation ske en af de nærmeste dage.

Polman fik ophævet sin aftale med Esbjerg i foråret efter en lang konflikt med klubben.

Esbjerg valgte i marts at stoppe samarbejdet med Polman. Det førte til, at hun hev klubben i voldgiftsretten for kontraktbrud.

Inden parterne nåede i voldgiftsretten, indgik de et forlig 6. juli, som betyder, at hollænderen på det tidspunkt kvit og frit kunne forlade Esbjerg.

Estavana Polman er millimeter fra et skifte til Nykøbing Falster. Foto: Ernst van Norde.

Annonce:

Polman var en dyr spiller i Esbjerg, hvor hun angiveligt fik en bruttoløn på 1,5 mio. kr.

Så meget skal hun slet ikke forvente at tjene i Nykøbing Falster, der er en klub med et lavere lønbudget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nykøbing Falster håndbold, men det har ikke været muligt.

Nykøbing Falster blev dansk mester tilbage i 2017, men med den mulige tilgang af Polman kan klubben fra Sydhavsøerne måske igen gøre sig forhåbninger om at blande sig i medaljespillet.

Privat danner Estavana Polman par med den tidligere verdensstjerne Rafael van der Vaart. I 2017 fødte hun parrets datter, Jesslynn Estavana van der Vaart.