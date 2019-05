Dansk landsholdspar indlagt efter voldsom ulykke: Mirakel!

- Vi er taknemmelige for, at vi er i live, siger Conny og René Hamann-Boeriths, der blev torpederet under kraftig haglbyge

- Vi er glade og taknemmelige for, at vi er i live!

Conny og René Hamann-Boeriths, begge 49, så døden i øjnene, da de i forrige uge blev involveret i et alvorligt sammenstød på en af de sønderjyske motorveje.

- En enorm haglbyge brød løs, og hvor vi og de fleste andre straks sænkede farten betragteligt, gik det åbenbart for sent op for føreren af en stor Audi, at vejen var spejlglat. Han pløjede bagfra ind i vores bil, der blev hamret op i lastbilen foran, fortæller René Hamann-Boeriths til Ekstra Bladet.

Parrets VW Golf blev forkortet til ukendelig ved det brutale sammenstød, men håndbold-ægteparret slap gudskelov med livet i behold.

- Conny har fået en alvorlig hjernerystelse, men MR-scanninger viser heldigvis, at hun efter omstændighederne har det fint. Jeg fik trykket samtlige ribben, og da man var bange for, jeg også havde beskadiget spiserøret og lungerne, blev jeg kørt til Aarhus. Det ser heldigvis ud til, at det ’kun’ er ribbenene, der volder problemer, siger den tidligere håndbold-landsholdsspiller lavmælt.

Det er så også alvorligt nok!

- Jeg ligger pt i en elevationsseng. Jeg kan ikke selv komme op og skal have hjælp til alt, men det kunne være gået langt værre.

Conny Hamann-Boeriths beder en lille bøn øverst på podiet - i selskab med Anja Andersen - da Danmark netop havde vundet OL-guld i Atlanta i 1996. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix

Parret var indlagt en uge på sygehuset i Aabenraa, men blev på eget ønske udskrevet i mandags. Connys mor lægger hjem til et mindre privathospital, mens parret kommer til hægterne igen.

- Der kommer selvfølgelig et chok, det er vi begge klar over, men vi er enige om at snakke meget om ulykken og det, vi er igennem. Vi er rykket meget tæt sammen – også med vore to dejlige drenge. Men vi har også talt om, at vi nok på et tidspunkt kan få brug for psykologisk hjælp, siger René Hamann-Boeriths.

- Vi tager det positive med. Det kunne have været meget værre. Vi kunne have kørt i en mindre bil, der er så mange marginaler, der faktisk faldt ud til vores fordel. Vi har lige set, hvor skrøbeligt livet er, siger han.

René Hamann-Boeriths, da han blev præstenteret som cheftræner i Århus Håndbold. Bagest Jesper Holmris, der var assistent for fynboen. Foto: Uffe Frandsen/Ritzau Scanpix

De to landsholdsspillere mødte som unge hinanden i GOG. René var playmaker og anfører for landsholdet i den magre periode op til EM-bronzen i Sverige i 2002, han var professionel i Bundesligaen og har haft flere trænerjobs i Danmark, Norge og Tyskland siden.

Conny Hamann-Boeriths var en af de helt store profiler hos ’De jernhårde Ladies’, der lagde Danmark ned i 90’erne. Hun vandt bl.a. OL-guld i Atlanta i 1996 og stoppede derefter på landsholdet.

Lasse Hamann-Boeriths i aktion for Tønder bremses her af Koldings Alexander Morsten i den anden udgave af op- og nedrykningsdramaet mod Kolding. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønnerne slægter naturligvis forældrene på. 17-årige Oliver er i talenttruppen omkring U17-landsholdet, og 22-årige Lasse stred forgæves for Tønder fredag aften i ned- og oprykningsdramaet i Kolding.

- Den tog vi hjemme på fjernsynet, siger René Hamann-Boeriths tørt.

