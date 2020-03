Dansk landsholdsspiller har fået coronavirus

OL-guldvinder og verdensmester Mads Mensah har meldt sig ind i rækken af coronaramte sportsstjerner.

Det har den 28-årige landsholdsspiller selv meldt ud i et opslag på Instagram.

I seks uger frem er håndboldspillernes Bundesliga sat på pause på grund af corona, så det kan blive en speciel måde, at Mads Mensah vil slutte af på efter seks sæsoner i Rhein-Neckar Löwen. Efter sommerferien spiller han videre i Flensburg/Handewitt sammen med blandt andet landsholdskollegerne Lasse Svan og Simon Hald.

Mads Mensah fortæller i opslaget, at han blev syg i fredags og testet samme dag, fordi klublægen ifølge landsholdsspilleren fik lokket en medarbejder i den tyske sundhedsstyrelse 'til at få mig på listen.'

Efter at være blevet rask igen fik han svar søndag at vide, at han var ramt af corona.

'Jeg er ikke interesseret i hverken at tale corona op eller ned. Det, jeg vil frem til, er, at jeg anså det for ret usandsynligt, at jeg skulle have det,' skriver Mads Mensah.

'Bevæger mig ikke i den største kreds af mennesker til dagligt, og så vidt jeg ved, har ingen af mine holdkammerater eller jeg selv selv haft kontakt med nogen af de 'røde zoner'.'

'Alligevel er det lykkes mig at støve sygdommen op', konstaterer Mads Mensah, der opfordrer alle til at passe på dem, der ikke lige kan feje sygdommen til side på et par dage af egen kraft.

Rhein-Neckar Löwen meldte mandag formiddag ud til sine tilhængere, at danskeren er coronaramt. Det fremgår også på hjemmesiden, at Mads Mensah allerede er frisk igen.

Klubben har nok andet at tænke på efter fyringen af landstræner Nikolaj Jacobsens afløser, Kristján Andrésson, der er blevet afløst af den tidligere HSV Hamburg-træner Martin Schwalb, der i 11. time skal forsøge at redde sæsonen i klubben med hjemmebane i Mannheim.

Bundesligaen føres af THW Kiel med brødrene Landin, Niklas og Magnus, foran Flensburg/Handewitt, der er to point efter med en kamp mere, mens Rhein-Neckar Löwen, der også har Niclas Kirkeløkke i truppen, er nr. seks, som ikke giver adgang til at spille europæisk.

