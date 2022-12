Dansk landsholdsspiller i stort skifte

Team Esbjerg har sikret sig en markant profil. Og så endda fra en konkurrent.

Stregspilleren Rikke Iversen støder fra den kommende sæson til den vestjyske håndboldklub på en kontrakt, der strækker sig frem til sommeren 2026.

Det oplyser Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

I sidste uge kom det frem, at Odense Håndbold ikke har haft held til at forlænge landsholdsspillerens kontrakt.

Hun ville prøve noget nyt, og nu står det altså klart, at næste skridt i karrieren tages over til guldkonkurrenten.

- Jeg følte, at jeg skulle prøve noget nyt, og havde overvejelser om både Danmark og udlandet, da Team Esbjerg meldte sig på banen.

Annonce:

- Jeg kender Jesper Jensen som en enormt dygtig træner, der kan være med til at udvikle mig yderligere, og jeg glæder mig til at blive udfordret af dygtige spillere i et andet håndboldmiljø. Og så kan jeg komme tæt på min familie i hovedstadsområdet og Ikast, siger Rikke Iversen.

29-årige Iversen havde spillet størstedelen af sin karriere for Silkeborg-Voel, før hun i 2020 tog springet til Odense, som siden har vundet to mesterskaber i træk.

Sideløbende har hun været en fast del af landsholdet, hvor Jesper Jensen er træner. Jensen har også ansvaret for Team Esbjerg, og han kender derfor den kommende Esbjerg-spiller indgående.

- Rikke var en fantastisk mulighed for os. En kapacitet, der med sin vildskab, hårdhed og kynisme passer perfekt ind i, hvad vi gerne vil udvikle. Hun er en rigtig dygtig stregspiller og en vanvittig dygtig forsvarsspiller, hård og konsekvent i alt, hvad hun gør.

- Vi har et fint hold, men er også lidt pæne. Rikke kommer med lidt mere street og stiller høje krav til sig selv og holdkammeraterne, især i kampsituationer, hvor hun vil modvirke, at vi drysser point væk unødvendigt, siger han.

Annonce:

Rikke Iversen skal erstatte Vilde Mortensen Ingstad, som har besluttet sig for at forlade klubben til sommer.