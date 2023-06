Dansk landsholdsspiller i stort skifte

Landsholdsspilleren Jacob Holm skifter fra Füchse Berlin til den franske mesterklub Paris Saint-Germain.

Det oplyser Füchse Berlin onsdag på klubbens hjemmeside.

Den 27-årige bagspiller har spillet i Tyskland siden 2018, og efter fem år i den tyske hovedstad går turen nu videre til Paris.

Beklager hans afgang

Berlin-direktør Bob Hanning ærgrer sig over, at den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller nu forlader klubben.

- Jacob har i god tid informeret os om, at han ville væk. Jeg beklager hans afgang og havde ønsket mig, at han blev her i nogle år endnu, siger Bob Hanning til Füchse Berlins hjemmeside.

Jacob Holm havde kontrakt i yderligere et år, hvilket betyder, at Paris Saint-Germain har betalt en overgangssum for danskeren.

Jacob Holm har gennem en årrække været en fast del af det succesrige danske herrelandshold.