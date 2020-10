Dansk landsholdsspiller må ikke se kæresten

Kathrine Heindahl skulle have haft kæresten med på russisk eventyr – nu bor hun mutters alene i Moskva

HORSENS (Ekstra Bladet): Der var linet op til et gevaldigt østeuropæisk eventyr, da Kathrine Heindahl i januar skrev kontrakt med CSKA Moskva.

Nu skulle hun prøve vingerne af internationalt, og kæresten skulle med ud og have én på opleveren i den russiske metropol.

Men så kom corona, tacklede al planlægning – og kostede en midlertidig skilsmisse.

I dag bor den fynske stregspiller alene i lejligheden i Krasnogorsk, en nordvestlig forstad til Moskva. Det er helt udelukket, at ’Heino’ og kæresten kan drømme om russisk familiesammenføring.

- Corona har påvirket så mange mennesker, og den rammer så også mit og Kaspers liv. Men det kunne jo have været langt mere alvorligt, siger den 28-årige landsholdsspiller.

Hun havde selv problemer med at komme til klubben og stemple ind til sin første arbejdsdag.

- Der er kun én vej ind, og det er via Tyrkiet, der har en speciel aftale med russerne. Jeg kom ind 2. august og var formentlig den allerførste, der ikke enten var russer, gift med en russer eller rejste på tyrkisk visum, fortæller hun.

Kathrine Heindahl i aktion mod Norge torsdag aften i Horsens, hvor hun scorede to gange på fire forsøg - og sammen med kollegerne havde sit hyr med at få stablet et forsvar på benene. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kathrine Heindahl har selvsagt arbejdstilladelse, men russisk bureaukrati hele vejen op til sportsministeriet skal man ikke spøge med, og hun kan let risikere at blive bremset ved næste indrejse via Istanbul.

- De har lige udskudt flyvninger mellem København og Moskva til tidligst den 27. marts, så som det ser ud nu, kommer Kasper ikke ind, og jeg frygter jo at skulle spille hele sæsonen færdig uden at få besøg en eneste gang, siger fynboen.

Humøret er dog uanset udfordringerne solidt højt, selv om hun også er blevet ’forladt’ på landsholdet af såvel Stine Bodholt og Sarah Iversen, der begge er gravide.

'Det afskrækker mig ikke'

Danmark stiller altså med Heindahl og to barselsvikarer, når landsholdet spiller EM på hjemmebane i Herning i december. De to normale stregkolleger repræsenterer til sammen 123 A-landskampe – de foreløbige afløsere Rikke Iversen og Majbritt Toft Hansen har blot spillet hhv. 11 og nul opgør i rødt og hvidt.

- Som hold har vi mistet rigtigt mange landskampe, men det afskrækker mig ikke. Jeg ved, jeg er et sted, hvor jeg kan spille mange minutter. Jeg er rustet til det, har en god alder og er et godt sted i mit liv. Jeg er fortrøstningsfuld, siger Kathrine Heindahl.

Hun og Danmark mødte torsdag aften Norge i en testkamp, som Danmark tabte 21-28 og gav anledning til en passende portion skepsis før EM. Det er sin sag at spille et nyt forsvar sammen, og det udnyttede de fodrappe, norske slalomspecialister i rigt mål torsdag aften.

I dag venter en lidt mere overkommelig modstander i form af Montenegro, der torsdag aften fik prygl af Frankrig, som Danmark møder søndag. Danmark-Montenegro fløjtes i gang i dag kl. 16.00 i Randers.

