Dansk landsholdsspiller skal opereres

Den danske håndboldmålmand Kevin Møller skal opereres tirsdag, fordi han i flere måneder har døjet med problemer med menisken.

Det skriver hans klub, Flensburg-Handewitt, på sin hjemmeside.

- Efter at situationen er blevet forværret de seneste uger, er denne beslutning truffet i samråd med Kevin Møller og den medicinske afdeling, lyder det fra klubben.

Klubben skriver, at Møller er ude i 'de kommende uger', men kommer ikke med nogen præcis tidshorisont for, hvornår Møller kan være tilbage.

Træner Maik Machulla håber, at den danske keeper senest er tilbage til Final 4 i den tyske pokalturnering, der spilles 15. og 16. april.

- I de seneste par kampe har Kevin igen vist, hvorfor hans kvalitet er så vigtig for os. Han gav holdet sikkerhed og stabilitet. Vi håber, at han vil komme hurtigt tilbage og være tilgængelig for os igen senest ved Rewe Final 4, siger Machulla.

Kevin Møller var senest i aktion i European League 21. februar, da Flensburg-Handewitt slog svenske Ystads IF.

Den 33-årige Møller var i januar med til at vinde VM-guld til Danmark.