Dansk landsholdsspiller skifter klub

Anders Zachariassen bytter fra den kommende sæson den tyske Bundesliga ud med den danske liga.

Den danske landsholdsspiller skifter fra Flensburg-Handewitt til GOG.

Det oplyser den fynske klub på et pressemøde mandag eftermiddag, hvor Zachariassen blev præsenteret som ny spiller i klubben.

Stregspilleren har skrevet under på en treårig aftale med GOG.

- Det er lidt af en ønskespiller at få for os. Det er en stor dansk profil. Vi vil være et tophold i Danmark, og vi vil ud og spille europæiske kampe, og til det er Anders den profil, vi har søgt, siger direktør i GOG Kasper Jørgensen på pressemødet.

- Anders er en sand fighter, der ikke er bange for at kaste sig ned efter enhver bold. Han er ikke bange for at gå forrest, når der skal kæmpes, siger Kasper Jørgensen.

28-årige Anders Zachariassen har siden 2014 spillet i Flensburg. Inden da spillede han i Sønderjyske.

- GOG er et hold i Danmark på øverste hylde og er med i de europæiske turneringer. Deres måde at spille håndbold på tiltaler mig, og jeg ser det her som den perfekte mulighed for også at få ønsket om en større rolle indfriet.

- Jeg ser frem til at bidrage med den erfaring, jeg har samlet over de senere år, for at opnå de høje ambitioner og mål, som klubben med rette også har, siger Zachariassen til GOG's hjemmeside.

Stregspilleren er noteret for 46 landskampe og 106 mål for Danmark og var i januar sidste år med til at vinde VM-guld med det danske landshold.

I 2018 og 2019 blev han tysk mester med Flensburg.

Zachariassen er ikke den eneste landsholdsspiller og VM-guldvinder, som GOG har hentet i Tyskland til den kommende sæson. Også playmakeren Morten Olsen kommer til den sydfynske klub. Han skifter fra Hannover-Burgdorf.



