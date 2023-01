Dansk landsholdsspiller testet positiv for corona

Simon Pytlick er for en sikkerheds skyld isoleret fra resten af det danske landshold efter at have afleveret en positiv coronatest

Coronavirus spøger fortsat på det danske håndboldlandshold forud for det kommende VM.

Simon Pytlick har således testet positiv, og selvom der kan være tale om en gammel infektion, tager Nikolaj Jacobsen og resten af staben ingen chancer.

- Det er en svag positiv test, og derfor håber vi, at der er tale om en gammel infektion. Men vi går med livrem og seler, så Simon er isoleret, indtil vi får lavet en ny test i morgen, som gerne skulle afklare det endeligt, siger landsholdslæge Morten Storgaard til DHF's hjemmeside.

Selv om coronavirus efterhånden er skubbet i baggrunden i danskernes bevidsthed, så er der klare regler fra Det Internationale Håndboldforbund (IHF) forud for slutrunden. En positiv coronatest giver fem dage i karantæne, og derfor kan det være noget rigtig bøvl, hvis virus spredes blandt spillerne.

Når de fem dage er overstået, skal spillerne fremvise en negativ test, før de må komme i aktion ved slutrunden.

Simon Pytlick har ifølge DHF ingen symptomer, men må altså nu få tiden til at gå på sit hotelværelse i den danske lejr.

- Det er enormt ærgerligt ikke at kunne træne med holdet, men jeg er trods alt glad for, at det er så tidligt i forberedelserne, at jeg kan nå at blive helt klar til VM. Heldigvis har jeg ingen symptomer, så forhåbentlig kan jeg snart forlade isolationen og være med igen, siger han.

Danmark spiller to opvarmningskampe mod Saudi-Arabien, inden det går løs i Malmø mod Belgien 13. januar.

