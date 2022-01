Dansk landsholdsstjerne: - Tåbeligt

Landsholdsspilleren sætter ord på beslutningen om at tage to rutefly til EM

Dansk Håndbold Forbund kunne vælge mellem to muligheder.

Et chartret fly, hvor de danske landsholdsstjerner blev fløjet direkte til EM i Ungarn, eller et rutefly. Beslutningen blev det sidste, selvom risikoen for at blive smittet med coronavirus kunne have været mindre i et chartret fly.

Mandag måtte Mikkel Hansen, Niklas Landin, Mads Mensah og de andre spillere derfor ind i et rutefly, hvilket er billigere. De tog først turen til Amsterdam, inden de fløj videre til Budapest.

TV 2 Sport spurgte efterfølgende Mensah, om han havde følt sig tryg ved de to rutefly og mellemlandingen.

- Øh… Ja og nej. Jeg synes, det er tåbeligt, at vi har gjort det, som vi har gjort det. Men sådan er det blevet gjort, og nu håber jeg bare, det holder stik.

- Men egentlig synes jeg ikke, det er noget, man skal gå og være bekymret for. Det var, som det var, fortalte profilen.

Mads Mensah og Danmark tæskede Norge. Nu er de ankommet til Ungarn efter to rutefly og en mellemlanding. Første modstander er Montenegro. Foto: Lars Poulsen

Ekspert: - Dybt forkert

Ekstra Bladets håndboldekspert, Jan Pytlick, har tidligere mandag kritiseret beslutningen om at benytte rutefly.

- Jeg synes, det er dybt forkert. Nu kender jeg jo forbundet ret godt, så jeg ved, at det økonomisk er meget presset.

- Det er klart, at når en stab på små 30 personer skal have et privatfly, så koster det bare kassen, så de overvejelser er naturligvis medtaget. Men med de risici, der er forbundet med det, så synes jeg, det er forkert.

Eksperten synes, at Danmark skulle have betalt for et chartret fly. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, har forklaret forbundets overvejelser.

- Det har været en vurdering af, hvilke risici der er forbundet med det her (et rutefly, red.) kontra de økonomiske udgifter, det koster at flyve til Ungarn i et chartret fly, sagde han til Ekstra Bladet.

- Vi havde jo aflyst en tur til Frankrig for at prøve at eliminere noget mulig smitte der, og så har vi fundet den her afgang. Der har ikke været nogle muligheder med et direkte fly, og vi har ikke prioriteret et chartret fly. Det tror jeg ikke, der er så mange, der har i øvrigt.

Danmark spiller første kamp ved EM torsdag, hvor modstanderen er Montenegro.