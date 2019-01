Dansk landstræner: Fint nok, så går vi bare all in

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark fik ingen hjælp fra Sverige, der kunne have sendt Nikolaj Jacobsens VM-tropper i semifinalen allerede i aften. Norge vandt med tre (30-27), og dermed kan Danmark, Sverige og Norge ende i en gyser-trekant på hovedrundens sidste dag.

Henrik Kronborg ærgrer sig ikke.

Hvordan har du det med, at Sverige hverken hjælper hverken sig selv eller Danmark?

- Fint! Det skal man jo i sport. Man kan ikke regne med at få hjælp af andre og bruge andres resultater. Vi skal holde os selv i fokus.

Havde det været for fesent, hvis semifinalen havde været sikret allerede nu?

- Nej, det ville det selvfølgelig ikke. Man kan ikke regne med at gøre det på andres resultater, man skal selv spille sig til tingene. Det havde selvfølgelig været rart, hvis det var, men sådan bliver det ikke – og det havde vi heller ikke sat næsen op efter, siger assistenten.

Nu kan I muligvis ikke spare spillere i samme omfang i aften. Ændrer det noget?

- Nej, vi har fokus på at starte stærkest muligt, og nu ser det ud til, at det er all in for os i de to sidste kampe, siger Henrik Kronborg og letter på et verbalt sideben:

- Jeg kan jo læse, at Norge mere eller mindre er i semifinalen, hvis de vinder i dag, og det må da være dejligt at være så gode, at man allerede har slået Ungarn inden den sidste kamp…

Den skandinaviske trekant kan opstå, hvis Norge slår Ungarn, Danmark vinder over Egypten i aften – og Sverige slår Danmark på onsdag. Så vil alle lande på otte point, og Danmark vil i givet fald stadig have et fornuftigt udgangspunkt: Vi slog Norge med fire, Norge slog Sverige med tre – Danmark kan altså tåle at tabe med fire til Sverige og alligevel ramme Hamburg på fredag.

I kampen mod Egypten starter Danmark præcis som mod Ungarn. Mads Mensah starter på højre back, og Niklas Landin begynder i målet. Henrik Møllgaard bytter med Mikkel Hansen i forsvar/angreb.

- Henrik Toft er bestemt en mulighed. Det er også planen, at Nikolaj Øris skal spille i dag, hvis det går godt under opvarmningen. Han mærkede stadig lidt den anden dag, men vi håber, han lige kan aflaste i 10-15 minutter, siger Henrik Kronborg.

Der er intet nyt om René Toft, der forleden sagde, at han skulle scannes i dag. Enten er scanningen udskudt, eller også afventer man resultatet, der først kommer tirsdag.

