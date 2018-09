Dansk landstræner slår alarm: Vi er ikke verdens bedste mere

Den tyske Bundesliga i håndbold har i årevis været regnet som verdens måske bedste, men som optakt til dette års start på Champions League ringer den danske succestræner Nikolaj Jacobsen med alarmklokken.

- Bundesligaen er ikke længere den bedste liga i verden. De tider er forbi, siger han i et interview tirsdag med avisen Mannheimer Morgen.

Som bevis på det peger han på tyske mandskabers præstationer i Champions League de seneste sæsoner.

- Det er ikke et tilfælde, at to gange i træk har Final Four i Champions League været uden et tysk hold, siger han.

Både som mangeårig spiller i toppen af den bedste tyske række og siden som træner har Nikolaj Jacobsen opbygget et stort navn syd for grænsen.

Sidste sæson førte han Rhein-Neckar Löwen til sejr i pokalturneringen, og ved siden af klubjobbet står han også i spidsen for Danmarks håndboldlandshold.

Som hovedårsag til Bundesliga-klubbernes svækkede konkurrencekraft på de internationale parketgulve nævner han intensiteten og den store belastning, som spillerne er udsat for i turneringen.

- Stjernerne går hellere til Veszprem, Kielce, Barcelona, Nantes, Montpellier eller Paris. Der får man flere penge for færre strabadser. Og det tales der om blandt topspillerne, siger Nikolaj Jacobsen, som onsdag sender sit hold på banen i første gruppekamp i Champions League mod FC Barcelona.

Den 48-årige danskers synspunkt deles af anføreren for det tyske håndboldlandshold, Uwe Gensheimer, der spiller for det franske mesterhold, Paris Saint-Germain.

- Den afgørende fordel i Frankrig er planlægningen af kampe. Vi har i Frankrig op til fire ugers længere pause om sommeren, spiller ikke mere efter jul og har dermed flere muligheder for at restituere, siger han.

Han tilføjer, at Bundesligaen derfor må begynde at tænke nærmere over, hvorfor spillere foretrækker klubber i andre lande.

