Dansk landstræner: - Tog røven på os

Landstræneren vil vinde alle kampe og glæder sig over, at hans hold hurtigt rystede den dårlige start mod Tjekkiet af sig

Søndag venter gruppefinalen mod Tyskland ved VM i Spanien. Det vidste de danske spillere allerede inden, de gik på banen mod Tjekkiet, og det havde sat sig lidt i hovederne.

Landstræner Jesper Jensen forklarer i hvert fald den fumlende åbning på kampen med noget mentalt.

- Vi havde lige nogen timer forinden fået at vide, at vi var i kvartfinalen. Desuden lader vi Mie Højlund blive hjemme på hotellet.

- Tjekkerne tog også røven på os ved at dække 5:1. Det skulle vi lige løse. Vi lavede for mange fejl. Skuldrene var sænket lidt for meget, men ved 0-4 får vi rettet til, og så spiller vi os op igen, og det var fedt.

De rødklædte tjekker løb ind i en dansk mur. Foto: Lars Poulsen.

- I lukker blot ni mål ind i første og kun fem i anden halvleg. Kan du sætte nogen ord på det forsvar?

- Alt i alt er det godkendt. Vi kan diskutere, hvor meget tjekkerne pressede os, men det handler om et ret solidt bundniveau. Men der er stadig ting, vi gerne ville gøre anderledes, især i første halvleg i forsvaret.

- Hvad?

- Der var nogen skift og nogen, der gik lidt for hurtigt frem, og nogen der glemte at flytte sig til siden. Ja, vi er nede i detaljerne, men det er også det, vi arbejder på hver dag.

- Vi skal arbejde på at blive bedre. Det havde vi også lovet hinanden i dag. Vi skulle ikke bare slå Tjekkiet, vi skule arbejde på at kigge videre frem.

- Og Sandra Toft i målet, hvad siger du om hende?

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft stod med en redningsprocent på 56. Foto: Lars Poulsen.

- Man kan næsten ikke sige Sandra Toft uden at sige Althea Reinhardt og omvendt. Det er fedt. Nogen kaldet det et luksusproblem, jeg kalder det luksus. Vi har to, der bare står rigtig godt. Det fedeste af det hele er, at de under hinanden den succes.

- De er glade på hinandens vegne. De kan spille frit for de ved, at rammer de en dårlig dag, så står den anden bare og trækker gardinet ned. Det er en tryghed for dem, og så sandelig også for os som hold. Vi står med et af de bedste målmandpar i verden.

- Hvor meget vi du gerne vinde den her mellemrunde?

- Det vil vi rigtig gerne. Det betyder bare noget at have sejre. Dem kan vi ikke få for mange af. Jeg har sagt, at vi skal distancere os fra alle de hold i den store brede mellemgruppe og så op og bide Frankrig, Norge og Rusland i hælene. Det forsøger vi på nu. Derfor vi også gerne slå Tyskland. Men jeg har været meget imponeret over deres spil hidtil i turneringen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark er i den grad klar til slaget mod Tyskland søndag i Granollers. Foto: Lars Poulsen.

- Hvad er svagheden hos tyskerne?

- Jeg synes stadig, vores bredde er større. Vi kan bringe flere i spil. Hvis de vil prøve at løbe med os, så er vi ret friske på det.

- Har du en du gerne vil møde i kvartfinalen - Spanien eller Brasilien?

- Nej, og heldigvis spiller de samtidig med os, så vi skal ikke spekulere i noget. Vi går ind for at vinde over Tyskland. Om vi så kommer til at møde Brasilien eller Spanien, bliver ikke så afgørende. Det er to fornuftige mandskaber, siger Jesper Jensen.