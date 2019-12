Dansk legende indstiller karrieren

En af de store danske håndboldkæmper takker snart af.

Den 41-årige Michael V. Knudsen indstiller således karrieren efter indeværende sæson.

Det oplyser hans klub, Bjerringbro-Silkeborg (BSV), i en pressemeddelelse.

Stregveteranen kan se tilbage på en karriere, der har gjort ham til danmarksmester, pokalvinder og Champions League-triumfator, og med landsholdet har han vundet EM.

- Jeg har haft nogle vidunderlige oplevelser med håndbolden og alle de hold, jeg har spillet på, indleder siger Michael V. Knudsen.

Han har blandt andet været forbi Viborg HK og Skjern Håndbold, inden han tilbragte ni år i Bundesligaen hos Flensburg Handewitt.

- Jeg har været klart førstevalg på alle hold og har altid haft en afgørende betydning, ligesom jeg flere gange er blevet valgt til Europas og verdens bedste stregspiller og har været udtaget til diverse verdenshold, ligesom jeg i 2007 blev nomineret og kåret til verdens næstbedste håndboldspiller, siger Knudsen.

I 2014 vendte han tilbage til BSV, hvor han har været siden. Samme år stoppede han på landsholdet.

Beslutningen om at indstille karrieren tog han allerede sidste år.

- Selv om kroppen stadigvæk har det godt, og jeg føler mig fit, så havde jeg nok forventet, at kroppen en dag ville sige stop, siger Knudsen og fortsætter:

- Det er dog ikke tilfældet, og jeg kan stadigvæk løbe med de unge, så jeg tænker reelt, at jeg kunne have fortsat, indtil jeg bliver 50. Jeg har dog lyst til at prioritere anderledes og glæder mig til nye spændende udfordringer og projekter.

I første omgang har han dog en halvsæsonen tilbage i BSV, inden det helt er forbi.

BSV ligger aktuelt nummer fire i den bedste danske række.

