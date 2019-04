Dansk legende langer ud efter landsholdet: - Kast noget efter træneren

11 medaljer - heraf syv af guld - blev det til for det danske kvindelandshold i håndbold mellem 1993 og 2004, men i de efterfølgende 15 år er VM-bronze i 2013 eneste danske medalje.

I december blev det en ottendeplads ved EM og på vej mod december måneds VM i december langer den tidligere landsholdsmålmand Karin Mortensen ud efter det nuværende landshold.

- Der mangler spillere på holdet, der i ny og næ kaster en bold efter træneren. Eller smider med en drikkedunk, stiller nogle krav eller flejner fuldstændig ud over nogle små ting, så man kan få rystet posen lidt engang i mellem. Det har jeg selv gjort, fortæller Karin Mortensen i TV2 Sports håndboldmagasin 'Kontra'.

DANMARKS MEDALJER

VM-bronze 2013

EM-sølv 2004

OL-guld 2004

EM-guld 2002

OL-guld 2000

EM-sølv 1998

VM-guld 1997

EM-guld 1996

OL-guld 1996

VM-bronze 1995

EM-guld 1994

VM-sølv 1993

Havde Karin Mortensen spillet på det nuværende landshold, ville hun have krævet, at der skulle stilles større krav til hinanden, og det lige fra forberedelse og videokigning til at lære modstanderne bedre at kende.

Da hun selv spillede på landsholdet var det sammen med mange spillere, der havde kant.

- Der har været konfrontationer, store dramaer og opgør internt på holdet, og vi har haft folk, der er brudt sammen. Men det har været med til at knytte os endnu mere sammen som et hold. Jeg tror på, at hvis man skal op og spille på det højeste niveau og vinde de største ting, så skal du have nogle af de konfrontationer, siger Mortensen.

Karin Mortensen ville have det svært på det nuværende landshold. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Polfoto

Målmanden mener, at hun vil have svært ved at agere på det nuværende landshold, og hun gætter også på, at de nuværende spillere ville være skræmte af at spille på hold med hente.

I dag er hun 41 og har etableret egen fysioterapeut-klinik, men fra 2000 til 2012 nåede hun 233 kampe på landsholdet, mens hun repræsenterede klubber som Horsens, Ikast-Bording, SK Århus og FCK/FIF.

Karin Mortensen har tidligere fortalt Ekstra Bladet om, hvordan hun blev forfulgt af en besat fan, og det kan du læse om LIGE HER.

