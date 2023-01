Dansk legende tordner: - Håbløst!

Den tidligere landsholdsstjerne Joachim Boldsen kalder det forestående rejsekaos ved VM for 'ekstremt dårligt planlagt' og håber ikke, at det gentager sig

Tirsdag: Fly til Stockholm.

Torsdag: Fly til Gdansk i Polen.

Fredag/lørdag: Fly tilbage til Stockholm.

Efter små to uger med base i Malmø kan der vente det danske landshold en meget travl uge.

Hvis Danmark som forventet slår Ungarn onsdag i kvartfinalen, og de svenske værter slår Egypten, skal danskerne spille semifinale i Polen fredag.

Herefter skal de spille finale eller bronzekamp tilbage i Stockholm søndag.

- Det er ekstremt dårligt planlagt. Det er jo håbløst! I tidernes morgen har man accepteret, at de (værtsnationerne Sverige og Polen, red.) har en semifinale hver, siger Viaplays håndboldekspert Joachim Boldsen til Ekstra Bladet.

De danske spillere kan måske se frem til en tur til Polen og så tilbage til Stockholm. Foto: Lars Poulsen

- Normalt er det altid sådan, at finaleweekenden er ét sted, og det burde også være sådan her. Det burde være i Stockholm. De har den største arena, og det er alligevel der, at finalen skal være.

- Øjensynligt har man jo accepteret, at Polen har bedt om at få en semifinale og sagt, at 'det er fint.' Men det er jo håbløst. Ordet håbløs er det bedste, lyder kritikken fra landsholdslegenden.

Unfair

Det er første gang i 12 år, at semifinalerne ikke spilles i samme arena. Tilbage ved VM i 2011 var begge semifinaler dog i Sverige.

Boldsen forklarer, hvad rejseriet betyder for spillerne.

- Det er rigtig møg for spillerne. De kommer til at flyve rundt.

- Det er unfair. Sverige har været i Göteborg. Så skal man lægge nogle flere hviledage ind, hvis man skal lave det her nummer. Det er den løsning, der er på det, men dage koster penge, og hvis der en ting, IHF ikke bruger, så er det penge.

Boldsen kritiserer IHF's beslutning om at lægge semifinalerne i to forskellige lande. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

- Der er altid nogle, der starter lidt før, men man burde trække det nogle dage, så der var flere dage mellem kvart- og semifinale.

- Da vi spillede EM i Norge i 2008, spillede vi otte kampe på 11 dage inklusive to rejsedage. Det er irriterende, fordi det er lettest at have sin daglige gang et eller to steder.

Viaplay-eksperten pointerer, at det kommer til at koste noget på restitutions-kontoen, men at spillerne også er vant til at rejse meget i løbet af en sæson.

- Men det er forhåbentlig noget, man lærer af, så man ikke gør det her en gang til.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den internationale håndboldforbund, IHF. De er endnu ikke vendt retur på vores henvendelse.

