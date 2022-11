Dansk lettelse: Det betyder ALT

Danmark kæmper nu med i toppen af gruppen efter sejren over Ungarn. Men det lignede længe, at EM nærmede sig sin slutning for danskerne

De sorte skyer trak sig sammen over Jesper Jensen og det danske landshold i takt med, at minutterne listede sig afsted torsdag aften i Arena Stozice i Ljubljana.

Føringen ved pausen over Ungarn var væk, og nu førte de grønblusede centraleuropæere pludselig med to.

Man kunne gemme hele stykker slik i de furer, Jensen havde i panden. Så dybe var de.

Og med rette.

For nederlag ville være en eklatant fiasko til et hold, der er dårligere end Danmark. På så godt som alle positioner.

Og hvad værre var: Nul point ville være så godt som ensbetydende med dansk exit i mellemrunden.

Danmark skulle i hvert fald slå både Kroatien og Norge for at gøre sig forhåbninger om videre avancement.

Nu vandt Danmark så.

'Ikke nogen køn omgang'

Med et glimrende comeback de sidste fem-otte minutter, hvor Anne Mette Hansen fik udlignet til 26-26 efter en fed redning af Althea Reinhardt i sekunderne forinden gav danskerne tro på, at det alligevel kunne lade sig gøre at trække to point med sig.

Og så var sorte skyer afløst af høj sol.

Især da kampen omsider fandt sin afslutning efter 60 lange minutter, og sejren på to mål var en kendsgerning.

Foto: Tariq Mikkel Khan

De to point sender nemlig Danmark op á point med Norge og Slovenien.

- Det var ikke en køn omgang. Men vi fik en sejr, og det er vi virkelig lettede over, sagde Mie Højlund til Ekstra Bladet efter gyseren.

Hun og landstræner Jesper Jensen sagde nærmest simultant, at det danske hold bare ikke havde benene i dag.

'Én af de vigtige sejre'

Landstræneren talte om bly i benene, og Højlund følte, at Danmark trods gode forsøg ikke rigtig lykkedes med at dele tæsk ud derinde på gulvet.

- Vi får jo bare ikke scoret. Jeg brænder også selv et par stykker, og så kommer de på plus to. Men vi får hevet os selv op og viser karakter. Det er enormt vigtigt for os som hold, sagde Odense-stjernen.

Og så tilbage til betydningen af de to point:

- Jamen, det betyder jo alt. Sloveniens sejr (over Kroatien tidligere på aftenen, red.) i dag gør, at der er mere pres på os. Det var én af de rigtig vigtige sejre. De point vi tager med os er meget afgørende, sagde hun.

Danmark skal på den igen lørdag aften - mod kroaterne, der er pisket til sejr efter nederlaget til Slovenien.

Kampen begynder klokken 18.