Dansk målkonge slår 16 år gammel rekord

TTH Holstebro tvinger duellen om bronzemedaljerne ud i en tredje og afgørende dyst efter en kamp, der havde det hele.

Der var masser af mål, drama og en historisk rekord, da GOG blev besejret med 39-38.

Fynboerne havde ellers vundet det første opgør og kunne nøjes med uafgjort. Det havde de også chancen for til sidst, men misforståelser i angrebsspillet betød, at det hele løb ud i sandet.

I stedet skal holdene spille den afgørende kamp i Gudme 16. juni.

Sæsonens topscorer, GOG's Emil Jakobsen, havde mulighed for at slå en 16 år gammel rekord, hvis han scorede mindst ti mål i kampen.

Det lykkedes for landsholdsfløjen, og han er dermed den spiller i historien, der har scoret flest mål på en enkelt sæson i den danske liga. Det er blevet til 242 af slagsen i 34 kampe.

Klar til EM-manager? Eksperten peger på to mulige point-magneter til spotpris!

Allerede ved pausen havde han sat syv kasser i mål, og lignede en, der var fast besluttet på at nå rekorden.

Desværre for GOG havde også TTH en plan om at score mange mål, og den lykkedes til perfektion for hjemmeholdet.

GOG-forsvaret havde svært ved at få ram på de hurtige TTH-spillere, der også benyttede syv-mod-seks-spillet og var foran med syv mål undervejs.

Ved pausen havde hjemmeholdet allerede 22 mål på tavlen, mens GOG havde ædt sig lidt ind på føringen og stod noteret for 18 scoringer.

Anden halvleg blev en jævn affære, hvor målene blev ved med at hagle ind i begge ender.

Til sidst havde TTH muligheden for at bringe sig i front med to mål, men missede muligheden og kunne i stedet tilfreds se til, at GOG forpassede muligheden for at udligne til slut.