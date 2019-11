Dansk målorgie: Australien blæst down under

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Der er otte timers forskel mellem Danmark og Japan – i håndboldmæssig forstand er afstanden til Australien på ca. 100 år!

Der var lidt ratslør og slinger i starten og for mange brændte skud, men forsvaret lukkede fuldstændig til efter et kvarter. 7-4 efter 15 minutter blev vekslet til 17-4 ved pausen, og så var den kænguru ligesom lagt i benlås.

Danmark vandt en ensidige forestilling med 37-12, alle kom i aktion, og ingen blev overbelastede før den næste og langt mere alvorlige opgave.

Danmark blev naturligvis ikke budt op til heftig harpiks-dans af amatørerne fra den i klisterbold-forstand lille nation, hvor spillerne må bruge den her, hvis nogen spørger: Håndbold er ligesom vandpolo – på land!

De eneste, der har pungen fremme, er kænguruerne, og spillerne må selv til lommerne, når får mulighed for at spille mod andre end sig selv. Inden kampen mod Danmark havde de en VM-statistik på 43 nederlag i 43 kampe. Den justerer vi så lige til 44 i 44!

Det værste, der skete denne lørdag i Kumamoto, fandt sådan set sted i den foregående kamp mellem Frankrig og Korea, hvor asiaterne forbløffende nok bankede en flok fejlplagede franskkvinder med 29-27 og flere gange førte med fire og såmænd også fem mål i anden halvleg.

Danmark tæskede Australien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Eun Hee Ryu bankede 12 bolde i boksen på 17 forsøg, og højreback’en burde de have været advaret imod. Som den eneste af koreanerne spiller hun af alle steder i Paris.

Resultatet gør bestemt ikke Danmarks næste kamp mod netop Korea mindre afgørende. Tværtimod! Klavs Bruun Jørgensen gentog forleden flere gange, at et nederlag til Korea ikke betyder, at VM er slut for Danmark.

Men nu er det lige før, det alligevel bliver katastrofalt at tabe søndags-matineen, med mindre Stine Jørgensen og Co. rydder pladen i resten af gruppen og også slår Frankrig i den femte og sidste kamp.

Line Haugsted måtte humpe ud og have forbinding på sin venstre fod i starten af anden halvleg efter en kollision med en medspiller i eget forsvar, men der var trods alt smil på læben.

De noget uortodokse aussies kom med buldrende med en del fysik tilsat timing på 2. divisions-niveau, og faren for danske skader lurede naturligvis latent opgøret ud. Australierne praktiserer ikke at bytte målmand for en markspiller, selv når de var to spillere i undertal, og en af spillerne stod såmænd også parat og blomstrede i eget forsvar, da kammeraterne spillede mod en hævet nøl-arm.

Besynderligt. Men sådan er der så meget, og de australske kvinder fik sig da en oplevelse. Vi andre kedede os gudsjammerligt!

Søndag skal danskerne så for alvor til syretest og se, om de kan kurere koreanerne.

