Dansk magi: De kan gøre os til verdensmestre

Er du vimmer for en omgang!

Danmark er klar til semifinalen ved VM i håndbold, og aftenens 40-23-udklassering af Ungarn sender et kodylt signal til alle andre tilbageværende hold i turneringen: Hold jer væk. Pak jeres tasker og rejs hjem. Der er ikke noget at hente for jer i denne turnering!

Holder det her mandskab det niveau, de leverede i så godt som hele kvartfinalen, så venter der øretæver til alle hold, der kommer på tværs.

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold Hvem udpeger landsholdet til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold?

Den fantastiske bagkæde med Hansen, Gidsel og Pytlick scorede efter behag og syntes at lege sig igennem det ene angreb efter det andet. De to unge backs tog endnu en omgang med eminente gennembrud og energi af en anden verden, mens mester-Hansen strøede om sig med klasseafleveringer og selv fyrede en stribe bolde i kassen.

Samtidig var Emil Jakobsen brandvarm på venstre fløj, mens det danske forsvar efter nogle indledende opvarmningsøvelser (Ungarn skulle jo helst ikke miste modet for hurtigt) tog fat og fik rimelig godt styr på de ellers voldsomt store ungarere.

Foto: Lars Poulsen

Det var især Mads Mensahs indskiftning i forsvaret, der stabiliserede det.

Og så er der Niklas Landin. Altså, den mand…han vil selvfølgelig sige, at det er forsvarets fortjeneste, når han ligger med en redningsprocent på næsten 50. Men han er fænomenal.

Fuldstændig eminent i det mål.

Danmark førte 21-12 ved pausen, og havde der siddet et par gæve ungarere oppe på tilskuerpladserne og seriøst troet på, at der ville være spænding i kampen, så er de vist sidst set halvvejs ude i Arlanda på vej hjemover.

Danmark førte 3-0, inden Ungarn havde fået smurt harpiksen ordentligt ind i furerne, og det var kun via et par straffekast fra Mate Lekais hånd, at de holdt sig inde i opgørets indledende fase. Men så begyndte Landin at tage fra. Og da Danmark på mindre end et minut gik fra 4-3 til 6-3, begyndte det at se svært ud for de grønblusede ungarere.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Danmark havde med mellemrum – som ventet – svært ved at tøjle de fysisk stærke modstandere. Men det var ventet, og når man i den anden ende selv opfører sig som et godstog, der rydder al modstand til side med et afvekslende, kvikt og opfindsomt angrebsspil, så kan de i teorien score lige så meget, som de har lyst.

Danmark førte 9-5, da først Mikkel Hansen og derpå Henrik Møllgaard med få sekunders mellemrum fik en udvisning. Men ganske symptomatisk for kampen formåede Danmark at hive 2-2 ud af de to minutter i dobbelt undertal, og det må have været forfærdeligt at erkende for modstanderne; at selv to mand flere på banen kunne de ikke hale ind på danskerne.

Den soleklare føring på ni mål ved pausen blev kort inde i 2. halvleg udbygget til 12 mål. 26-14, og så begyndte de danske fejl i specielt angrebet at dukke op. Som man kan forvente, når man ved, at modstanderen ikke længere kan nå op. Man slapper af og sænker skuldrene. Bolde blev kastet væk, og Mikkel Hansen, Emil Jakobsen og Magnus Landin misbrugte alle et straffekast.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Men med et kvarter misbrugte Miklos Rosta et straffekast på Kevin Møller, der netop var kommet på banen, og hans blik op mod måltavlen var opgivende. Mildest talt. Der stod 31-19.

Fuldstændig logisk foretog Nikolaj Jacobsen nogle udskiftninger. Simon Hald og Mads Mensah fik godt med spilletid i forsvaret, mens Jacob Holm tog dirigentstokken i angrebet. Også Johan Hansen fik tid på højre fløj.

Forsvarsdelen var generelt mere end godkendt, og det må lune i Jacobsens bog. Men der blev trukket store veksler på især Møllgaards evner. Simon Hald gjorde det fint, men man kan undre sig over, at ellers velspillende Lukas Jørgensen blev siddende ude på bænken stort set hele kampen.

Kevin Møller er også kommet ind i turneringen! Reservekeeperen fik en stor portion af 2. halvleg og leverede en stribe redninger - inklusive et straffekast i de allersidste sekunder.