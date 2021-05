Dansk magtdemonstration: 46-24!

Der var ikke så meget at rafle om, da det danske herrelandshold i håndbold søndag tog imod Finland i den sidste kamp i EM-kvalifikationen.

Gæsterne fik ikke et ben til jorden i Aarhus og blev udraderet noget så eftertrykkeligt. Danmark, som havde flere nye folk med, vandt med 46-24.

Sejren betyder, at Danmark konsoliderer sin førsteplads i gruppen. Nikolaj Jacobsens tropper slutter kvalifikationen med ti point og er allerede sikret en plads ved EM i 2022.

Der trækkes lod til EM torsdag i den kommende uge.

Fløjspiller Emil Jakobsen blev kampens topscorer med ti kasser.

- Det var dejligt at få en masse spilletid og score en masse mål, siger Emil Jakobsen, som trods storsejren havde ros til overs for modstanderne.

- Jeg synes, de spillede fornuftig håndbold, og det kan godt være lidt svært at spille mod dem, fordi man ikke kender nogen af deres spillere. De har en rigtig god skytte og flere fintestærke spillere. Man skal have respekt for dem.

Mødet med miniputnationen gav plads til, at flere unge folk fik landsholdsdebut. Aaron Mensing fra TTH Holstebro og Mads Hoxer fra Mors-Thy Håndbold havde sågar fundet vej til startopstillingen.

De to viste fornemme takter i løbet af de første 30 minutter og bidrog begge med flere træffere.

Jacob Holm styrede angrebsspillet med manér, og ude på venstre fløj markerede Emil Jakobsen sig på finurlig og scoringssikker vis.

I kassen var formstærke Emil Nielsen stærkt kørende og holdt finnerne fra fadet ved flere lejligheder.

Gæsterne havde svært ved at sætte noget som helst sammen, og da Emil Jakobsen allerede efter ni minutter scorede danskernes tiende mål til 10-4, var det nærmest allerede afgjort.

Scoringskadencen holdt ikke helt halvlegen ud, men Danmark gik til pause med en føring på 24-11.

Undervejs i opgøret fik også Jacob Lassen fra Bjerringbro-Silkeborg og Emil Lærke fra GOG landsholdsdebut, og de fik begge nettet til at blafre.

Jacob Holm fortsatte med at sætte det danske spil fornemt op, og selv med nye folk omkring sig fungerede det fortsat rigtig fornemt.

- Vi sørgede for, at det ikke blev sådan en slatten halvleg – vi holdt højt niveau hele vejen, siger Emil Jakobsen.

I målet var Kevin Møller kommet ind, og han sørgede for, at Finland midtvejs i anden halvleg kun havde scoret tre gange efter pausen. Stillingen var på det tidspunkt 36-14.

I slutningen af opgøret gik gassen dog en smule af ballonen, men Danmark sikrede sig altså en stor sejr i den sidste kvalifikationskamp.