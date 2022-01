Dansk magtdemonstration: Klar til EM-semifinalen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Dette EM har været fyldt med chokresultater, men storfavoritter kan trods alt stadig ende med at leve op til prædikatet.

Det fik Holland at mærke på ubarmhjertig vis, da det danske landshold mandag aften satte endnu en tulipan i hatten ved slutrunden og nu er oppe på seks EM-sejre på stribe.

Hvad vigtigere er, var gevinsten på hele 35-23 nok til at sikre en plads i semifinalen allerede inden sidste mellemrundeopgør mod Frankrig.

Mathias Gidsel leverede endnu en fremragende præstation. Foto: Jens Dresling/ POLFOTO

Overraskelsernes tid er således ingenlunde forbi ved denne besynderlige turnering, og Islands nederlag til Kroatien i gruppens tidlige kamp betød, at Danmark kunne booke billetten til det sjove selskab ved selv at gøre arbejdet færdigt.

At kalde det arbejde var måske så meget sagt. For det var på mange måder en rolig dag på kontoret i Budapest. Kampen var reelt afgjort efter første halvleg, hvor Danmark gik fra 5-2 til 12-6 for til sidst at ende på hele 21-12, da begge hold gik i omklædningsrummet. Holland burde måske bare være blevet dernede.

Nikolaj Jacobsen kunne til gengæld bruge opgøret på at udnytte bredden i den danske trup. Landstræneren havde foretaget flere ændringer i startopstillingen, hvor Jacob Holm og tilbagevendte Johan Hansen blandt andre fik tiltrængte minutter.

Sidstnævnte kvitterede mest for tilliden ved at notere sig for seks scoringer i første halvleg. En af dem blev af halspeakeren udråbt til at være en træffer til Holland, men end ikke det ’trick’ hjalp på at højne spændingsniveaet.

Johan Hansen greb chancen og scorede syv gange på 11 forsøg mod hollænderne. Foto: Jens Dresling/ POLFOTO

De (tilbageværende) hollandske spillere havde ladt op til dysten ved at være på sightseeing gennem Budapest på el-løbehjul. Men det corona-ramte mandskabs egne batterier var flade i MVM Dome.

Der var ganske enkelt klasseforskel over hele linjen. Mikkel Hansen fik tid og plads til at stryge om sig med fine pasninger, og Mathias Gidsel slap for en sjælden gangs skyld for at ramle ind i alt for mange tacklinger, da han ganske enkelt var forbi sine markører, før de opdagede det.

Den unge GOG-stjerne noterede sig for fem træffere alene inden sidebyttet - og det uden at anstrenge sig betydeligt for at passere keeper Thijs van Leeuwen.

Den 34-årige hasteindkaldte hollænder er på mange et perfekt billede på forskellen på styrkeforholdet mellem de to nationer. Han er deltidsprofessionel og arbejder til daglig som medicinsk designer, hvor han konstruerer implantater. Det gjorde han også i begyndelsen af EM, da målmanden slet ikke var en del af den oprindelige trup.

Men begge Hollands keepere fik konstateret corona under turneringen, og det hårdprøvede landsholds målmandstræner nåede såmænd i aktion, inden der pludselig var bud efter Thijs van Leeuwen...

Mikkel Hansen leverede både gale og geniale detaljer. Foto: Jens Dresling/ POLFOTO

Helt som ventet kunne den rutinerede ankermand ikke forhindre Danmark i at bombe løs. Han kunne dog trøste sig med, at stormløbet ikke blev helt så markant i de sidste 30 minutter.

Der blev således skruet markant ned for tempoet i anden halvleg, hvor begge hold for længst godt vidste, hvilken vej det hele ville gå.

Men der var stadig rappe fødder hos især Mathias Gidsel, der bare bliver ved med at holde dampen oppe ved denne slutrunde.

Et brag af et langskud fra hans side var højdepunktet efter pausen, og fænomenet gav på den led nye prøver på sit enorme repertoire - og blev tilmed kampens topscorer med ni mål.

Hvad skal det ikke blive til for ham og Danmark? Som minimum en semifinale i hvert fald!

