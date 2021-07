Dansk magtdemonstration: Prygler Frankrig i OL-test

Det så vakkelvornt og slidt ud, da Danmark i den sidste test på hjemlig grund i Hillerød spillede den ringeste halvleg i nyere tid – men trods alt fik tampet så meget energi i de værkbrudne og slidte kroppe, at en uoplagt Mikkel Hansen og resten af banden trods alt kunne flyve til Japan med en sejr på 31-30.

Til gengæld så det helt anderledes imponerende ud, da Danmark onsdag aften Tokyo-time tampede ingen ringere end Frankrig 33-28. Der var i perioder – specielt før pausen – nærmest tale om en magtdemonstration af Nikolaj Jacobsens tropper, der virker OL-parate og tilsyneladende har haft gavn af en lille uge på Stillehavsøen Okinawa.

Spillerne måtte godt nok intet og var nærmest ’i fængsel’, som forholdene er nu specielt i Tokyo men åbenbart også langt sydpå under den fjerde, japanske undtagelsestilstand siden corona forandrede verden.

De danske håndboldherrer varmede op til OL med sikker sejr over Frankrig. Foto: Keld Navntoft

De første 30 minutter foregik i et forrygende tempo, og der blev også – i modsætning til kampen for en uge siden – taget fat i forsvaret. Morten Olsen, der fik en forstrækning i sin venstre læg under opvarmningen i dét opgør, blev sparet mod Frankrig.

Men den snurrige playmaker fra Osted vurderes meget tæt på spilleklar – måske allerede lørdag, når Danmark åbner OL mod de spændstige og spurtstærke japanske OL-værter.

Emil Jakobsen, der er 15. mand og reserve, forstuvede sin venstre ankel mod svenskerne, men han var spilleklar og fik tid på banen ligesom Simon Hald, der er 16.mand i truppen under OL.

Nikolaj Jacobsen var inden afrejsen lettere fladtrykt over, at hans spillere under et ugelange ophold på Okinawa kun blev bevilget en time udendørs. Den blev vist nok til halvanden og måske også to, men truppen har tanket tungt på corona-VM i Kairo i januar, hvor spillerne rykkede tæt sammen.

Ikke i bussen – men på gangen og inde i deres helt egen corona-boble midt i den noget større, der var blæst op i Egypten og er endnu voldsommere her i Tokyo.

Et par af harpiks-ekvilibristerne møder torsdag pressen via Teams, der trænes igen torsdag eftermiddag, men holdet deltager ikke i indmarch og åbningen af OL fredag. Det skyldes ikke et valg men blot den kendsgerning, at atleter, der skal i aktion under 24 timer efter den store begivenhed, ganske enkelt ikke må deltage i forhold til IOC’s statutter.

Til gengæld skulle hele banden være klar til at forsvare OL-guldet allerede lørdag, når Japan kommer flyvende kl. 21.30 lokal tid – hvilket on the dot svarer til kl. 14.30 dansk meantime.