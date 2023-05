Dansk mandskab knust af rivaler: - Sindssygt dårligt af os

Som det første hold er Team Esbjerg klar til kvindernes DM-finaleserie i håndbold.

Tirsdag sikrede vestjyderne billetten med en overbevisende 31-19-sejr ude over Nykøbing Falster Håndboldklub. Team Esbjerg har vundet begge semifinaler, og en tredje og afgørende semifinale på lørdag er derfor ikke nødvendig.

Nu kan esbjergenserne i stedet spændt følge med i den anden semifinaleduel mellem Ikast og Odense for at finde ud af, hvem der bliver modstanderen i finaleserien, mens NFH kan se, hvem holdet skal møde i en duel om bronzemedaljer.

NFH-playmaker Sofie Flader er skuffet over, at hun og holdkammeraterne var så langt fra at fremtvinge en tredje semifinale, som det var tilfældet.

- At tabe med 12 i en semifinale er sindssygt dårligt af os. Vi spillede en god første halvleg, så det var slet ikke nødvendigt at tabe med 12, siger Flader til TV 2 Sport og påpeger blandt andet, at vestjyderne var fysisk overlegne.

Team Esbjerg startede ellers lidt sløvt i tirsdagens udekamp, og det tog over seks minutter, før de vestjyske gæster fik sendt bolden i mål.

Siden faldt scoringerne i en lind strøm, og med i alt seks scoringer i løbet af en periode på fem minutter fik esbjergenserne vist, at de ikke var rejst mod øst med løst krudt.

Hjemmeholdet havnede til gengæld i store scoringsproblemer midt i første halvleg, og det udnyttede Team Esbjerg til at gå fra 6-6 til 13-6 i løbet af en periode på 11 minutter. Den målstime afgjorde reelt kampen.

Ved pausen lød forspringet på 16-11 i Esbjergs favør, og det var svært at se, hvordan hjemmeholdet skulle mønstre et comeback.

Det kom da heller ikke tæt på. Så snart Jesper Jensens mandskab skruede op for tempoet, havde NFH gevaldige problemer med at følge med.

Som følge af klasseforskellen forsvandt nerven og intensiteten ud af kampen.

Det ukoncentrerede hjemmehold scorede blot en enkelt gang i kampens sidste 14 minutter, mens esbjergenserne uden at anstrenge sig øgede føringen, så holdet i sikker stil er finaleklar for andet år i træk.