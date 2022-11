Dansk mareridt: De knækkede os

Der resterer syv kampe i Danmarks gruppe i mellemrunden ved EM. Og i teorien kan det gå i alle retninger for de seks hold, der er med.

Men ligningen er egentlig temmelig simpel for Danmarks vedkommende inden lørdagens kamp mod Kroatien.

Sejr = fortsat tro på semifinalen.

Uafgjort eller nederlag = formentlig hjemrejse inden semifinalen.

Det ved de danske spillere. De kan ikke bruge uafgjort til ret meget mod et hold, der formåede at besejre netop Danmark i bronzekampen ved det forrige EM.

Det kommer ikke til at ske igen.

Både Mette Tranborg og Louise Burgaard var med i nedturen, hvor kroaterne i Herning – på dansk grund – vandt med hele seks mål. En voldsom deroute for Danmark.

Kroatien har ved EM været fuldstændig, som vinden blæser.

Sindssygt dygtige stregspillere

En solid snitter til Norge i åbningskampen blev fulgt op med sejr over Ungarn, inden man var heldig med uafgjort mod ellers upåagtede Schweiz. Og torsdag tabte de så med hele otte mål til Slovenien.

- Det er et mere fint hold end Ungarn. De spiller…finurligt. De spiller længe, holder på bolden og har mange små og hurtige indspil.

- Jeg vil ikke kalde det poleret, men dér i bronzekampen knækkede de os ved at tage tempoet ud. De har nogle sindssygt dygtige stregspillere, som de er gode til at finde, siger Louise Burgaard til Ekstra Bladet.

Louise Burgaard ser alt andet end tilfreds ud, og vi forstår hvorfor. Danmark har lige tabt bronzekampen ved EM på hjemmebane. Foto: Jens Dresling

Mette Tranborg og Kathrine Heindahl forsøger at stoppe Camila Micijevic i bronzekampen. Foto: Lars Poulsen

Hun har egentlig ikke det bedste forhold til kroaterne. Det var netop Kroatien, Danmark tabte til to gange i EM-kvalifikationen i marts for ti år siden, ligesom hun var med i bronzekampen for to år siden.

Det er de seneste tre gange, Danmark har mødt Kroatien.

- De er atypiske og svære at spille mod, siger Metz-profilen og bakkes op af Mette Tranborg.

- Jeg forventer, at det bliver mindre fysisk end mod ungarerne. Forhåbentlig kan vi trykke dem, så de bliver trætte, siger Esbjerg-spilleren til Ekstra Bladet.

- Så igen handler det om, at vi skal være fysiske. Som det var de fire første kampe, og som det også bliver de fire næste, siger hun og griner.