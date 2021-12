Dansk mediestar i tysk forklædning

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Silje Brøns har aldrig været i nærheden af et dansk landshold, men fredag eftermiddag var VM-debutanten med ombord, da Tyskland på en suveræn anden halvleg cruisede i kvartfinalen.

Danmark fik altså lidt dansk assistance i tysk forklædning. Tyskland slog Sydkorea 37-28 og Silje Brøns fik små to minutter til sidst og bidrog med to assister og en teknisk fejl.

- Det går rigtigt fint, det er vi sindssygt glade for. Det var dejligt at komme på banen til sidst, jeg tager den spilletid, jeg kan få, og så er jeg ellers bare glad for, at holdet klarer det så godt, siger en jublende lykkelig Rødovre-pige – på tyske plader – efter kampen.

- Hvordan er det at spille med ørnen på brystet?

- Jamen, jeg har jo ikke prøvet andet, så for mig betyder det sindssygt meget at repræsentere Tyskland. Det er kæmpestort, og jeg nyder hvert et sekund, siger den 26-årige playmaker.

Hun er pludselig blevet medie-star, inden Danmark søndag møder Tyskland – og danske Silje i forklædning …

- Haha, det er en uvant situation for mig, men jeg tager det stille og roligt.

- Synger du med på begge nationalmelodier?

- Nej, det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg har jo aldrig prøvet at synge den danske på en håndboldbane, siger Silje Brøns, der har terpet den tyske, så teksten sidder til perfektion.

Hun er helt med på, at det bliver specielt at løbe ind på banen til en kamp mod Danmark.

- Det ER jo specielt, men jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg er jo på det tyske landshold og har ikke haft noget forhold til det danske, så på den måde får det ingen betydning.

- Det bliver sjovt, meget specielt og interessant, for Danmark har et utroligt godt hold, så det bliver en hård kamp for os, men det bliver også interessant at se, hvor vi står i forhold til Danmark, som mange jo nævner som medaljefavorit, siger Silje Brøns.