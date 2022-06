Dansk nedtur i CL-semifinalen

Anne-Mette Hansen og Györ var i sidste ende for stor en mundfuld for Team Esbjerg i Champions League-semifinalen

De vidste på forhånd, det ville være noget af et bjerg, der skulle bestiges.

Og det viste sig da også, at det var for stor en mundfuld for Team Esbjergs DM-finalister at besejre ungarske Györ i Champions League-semifinalen lørdag eftermiddag.

32-27 endte Jesper Jensens tropper med at tabe efter en ellers medrivende kamp i en hektisk atmosfære i MVM Dome i Budapest, hvor omkring 20.000 larmende ungarere bakkede solidt op om hjemmeholdet.

De første 30 minutter var helt lige, men hvor danskerne syntes at have godt styr på storholdet med Anne-Mette Hansen på holdkortet. Havde det ikke været for norske Silje Solberg i det ungarske mål, havde danskerne ført med adskillige mål.

Efter pausen fik hjemmeholdet arbejdet sig foran med et par mål - i flere perioder tre - og så lod man på et tidspunkt den franske veteran Amandine Leynaud komme ind i stedet for Solberg. Og det var en god idé.

En fantastisk idé faktisk.

Efter at have nappet et straffekast fortsatte hun med at nappe Esbjerg-afslutninger, så det til sidst så ud som om, de ganske enkelt mistede modet, når de skulle afslutte mod hende.

Det endte med at være lige præcis det, der afgjorde kampen. For samtidig havde duoen Rikke Poulsen/Dinah Eckerle det meget svært overfor Györs skytter, hvor føromtalte Hansen, Stine Bredal Oftedal, Linn Blohm og Ryu Eun-hee

De to Györ-målvogtere sluttede med en redningsprocent på 40. Team Esbjergs kom ikke over 17.

Et rødt kort til Mette Tranborg i løbet af 2. halvleg hjalp heller ikke det danske hold.

I finalen skal Györ nu møde vinderen af opgøret mellem Louise Burgaards Metz og norske Vipers Kristiansand. Taberen af det opgør møder Team Esbjerg i kampen om tredjepladsen.

