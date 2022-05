Dansk nedtur: Taber i sidste sekund

Herning-Ikast var tæt på at tage en vild comebacksejr, men endte alligevel med en lang næse, da holdet lørdag mødte tyske Bietigheim i semifinalen ved Final 4-stævnet i European League.

Midtjyderne var bagud med syv mål i anden halvleg, men fik kæmpet sig tilbage og udlignet, inden det altså endte med et nederlag på 33-34 efter et mål i sidste sekund af Bietigheim.

Dermed skal Herning-Ikast søndag spille om tredjepladsen i Europas næststørste klubturnering, hvis finalestævne i år afvikles i Vibocold Arena i Viborg.

Her skal holdet, der normalt huserer i hallen, Viborg HK, senere lørdag møde rumænske Baia Mare i kampen om, hvem der skal møde Bietigheim i finalen.

Bietigheim, som har den tidligere danske landsholdsanfører Stine Jørgensen og Trine Østergaard på holdet, satte hurtigt trumf på mod Herning-Ikast.

Tyskerne var skarpe med bolden i hænderne, og Herning-Ikast havde svært ved at få bolden forbi Bietigheims målmand, Melinda Szikora.

Der stod 10-5 i tysk favør efter et lille kvarter, og så ville Kasper Christensen have sig en snak med sit hold. Herning-Ikast-træneren kom tilsyneladende med nogle gode justeringer, for det danske hold fik reduceret Bietigheims føring, så den ved pausen lød på 14-12.

Ti minutter inde i anden halvleg var tyskerne kommet foran med 23-18, og så måtte Herning-Ikast igen genoverveje tingene.

Men Kasper Christensen og Herning-Ikast-spillerne så ud til at være løbet tør for idéer. Bietigheim var i kontrol.

Den tidligere København Håndbold-spiller Kelly Dulfer bragte tyskerne i front med 26-19 cirka halvvejs i anden halvleg, og så begyndte det at se svært ud for Herning-Ikast.

Men midtjyderne var standhaftige og kæmpede videre. Med små fem minutter igen fik Herning-Ikast reduceret til 30-32, og pludselig var det spændende.

Med tre minutter igen reducerede Naja Nissen til 31-32, og Bietigheim virkede helt rundtosset. Det blev 32-32 ved Cecilie Brandt med to minutter igen.

Med endnu et mål gjorde Kelly Dulfer det til 33-32, men Cecilie Brandt var lidt efter igen på pletten fra højrefløjen med en udligning.

Det lå dog stadig til Bietigheim, der havde bolden i hænderne med et lille halvt minut igen. En tysk timeout blev brugt på at sætte et afgørende angreb op. Bolden endte ved polske Karolina Kudlacz-Gloc, der efter et gennembrud scorede og sendte Bietigheim i finalen i sidste sekund.