Dansk nedtur vækker opsigt: - Et mirakel

Sensationel dansk EM-nedtur vækker opsigt ude i den store håndboldverden, men nordmakedonerne jubler, for de havde forberedt sig på at tabe

Danmark taber EM-kvalifikationskamp til Nordmakedonien

Slapt og pinligt

Danmark tabte sensationelt EM-kvalifikationskampen ude mod Nordmakedonien med 29-33, og det er ikke kun i Danmark, at det resultat er blevet bemærket.

Også ude i verden skaber det overskrifter - blandt andet hos tyske Sport1.

- Verdensmester Danmark fejler overraskende, skriver de i overskriften, inden de konstaterer, at det var 'Danmarks første nederlag i 13 kampe, og at 'Danmark nu rykker ned ad i tabellen'.

- Danmark med kval-chok mod Nordmakedonien, lyder det hos norske VG og Nettavisen, der også skriver, at 'storspillet, der sikrede VM-triumfen, nærmest var fraværende'.

I håndboldnationen Kroatien vækker resultatet også opsigt.

- Sensationel debut fra en håndboldlegende. 41-årige Lazarov banker verdensmestre ned som spiller og træner, lyder det hos kroatiske Sportske.

Det europæiske håndboldforbund omtaler også Danmarks nedtur.

- Træner Lazarov debuterer med sejr mod verdensmestrene, lyder det her.

Niklas Landin fik ikke fat i meget. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/Ritzau Scanpix

I Nordmakedonien glæder de sig naturligvis over sejren, der fylder en del.

- Nordmakedonien startede den nye side i historien med en stor sejr mod verdensmestrene, lyder det i den makedonske avis Slobodenpekat.

Kampen var legenden Kiril Lazarovs første som spillende landstræner, og han takker spillerne og staben for at følge instruktionerne.

- Jeg havde forberedt mig på et nederlag, men det vigtigste var at holde os til planen. Vi havde modet til at starte med 96/98-generationen, og jeg troede på dem, siger Lazarov.

- Jeg har været med i angrebsspillet i hele mit liv, men i de fire dages træning har jeg insisteret på forsvar, og jeg har bedt dem om at stå godt i forsvaret.

- Jeg er glad og stolt. Dette er kun begyndelsen. Jeg kender vores mentalitet, siger Lazarov, der også fik hjælp fra 37-årige Filip Mirkulovski

- Vi beviste, at kvaliteten hos ungdommen blandet med vores erfaring og positiv energi og motivation sendte verdensmesteren i knæ. Et mirakel, der ikke må blive en engangsforestilling. Vi skal fortsætte, lyder det fra Mirkulovski.

Efter et skuffende VM blev Kiril Lazarov spillende landstræner. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

På trods af nederlaget ligger Danmark godt til i forhold til kvalifikationen til EM 2022. Danmark har allerede slået både Schweiz og Finland, og de to bedste hold i gruppen kvalificerer sig.

Nu skal alle holdene mødes igen, og allerede søndag kommer Nordmakedonien til Danmark, og her har Danmark muligheden for med en sejr på fem mål at blive bedst indbyrdes og dermed så godt som sikre sig gruppens førsteplads, der vil give bedre seedning i forhold til EM.

