Dansk nedtur

Nå, men så sænker vi da lige de positive briller fra pandeposition og monterer i korrekt øjenhøjde, mens det stilfærdigt konstateres, at der var engang… Der var engang, da Danmark var trænings-verdensmestre og drog selvfede til VM-slutrunder med pap-trofæer og stor tro på egne evner – for så at løbe ind i åbne dolke og daggerter.

Dén risiko løber Nikolaj Jacobsens og hans klistrede mænd ikke denne gang. De hvid-hvide tabte 34-36 til Norge i den anden testkamp, og der var kraftigt gennemtræk i Kolding denne lørdag aften.

For når et dansk landshold allerede ved pausen har lukket 21 norske scoringer ind, og der står 17-21 på tavlen over arenaen i Kolding, jamen så er det vel ligesom antydet, hvor hunden liggere begravet.

Mikkel og Danmark tabte med to. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen var ellers sprudlende de første 30 minutter, han fik lov at spille, og Mathias Gidsel ligner en mand, der har tænkt sig et fast abonnement som højre back sin fysik og defensive evner til trods. Den dreng kommer med voldsom selvtillid – og endnu højere fart.

Det var to sprudlende offensiver, der klaskede sammen – med den tilføjelse, at Danmark lavede tre gange så mange fejl som Sander Sagosen og Co, og så siger det altså bare klask, slask og smask!

De kom buldrende ind i hovederne på såvel Emil Nielsen som Kevin Møller, der fik hver en halvleg, og der er faktisk ingen grund til at tro, at selv Niklas Landin kunne have gjort det store ved de frembrusende folk fra det høje nord.

Danmark hang på i 11 minutter, men slowly og solidt byggede Norge på og gik i front med syv. Den margen holdt de helt frem, til der manglede små ti minutter, og Christian Berge også fik lyst til at spare lidt på materiellet.

Den danske landstræner og Danmark slog Norge i torsdags. Lørdag aften blev det til et spinkelt nederlag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen virkede en kende sløv i betrækket i torsdags, men stjernen funklede i de 30 minutter, han blev tildelt og scorede usvigeligt sikkert på otte straffekast og to slangehug – inden han så blev pareret fra syv meter.

Danmark udnyttede den tidlige norske fyraften med tilhørende eksperimenter til at æde af føringen, og Emil Jacobsen kunne passende have bragt værterne på 30-32 med otte minutter retur – men den unge GOG-fløj brændte.

Han fik revanche senere og scorede fra syv meter til 32-34, og det lugtede lidt af spænding – men nok især mest af, at Danmark trods alt reddede æren. Sander Sagosen smaskede Norge i front med tre til stillingen 33-36 med to minutter retur, og så var det vist, den fede dame begyndte at synge et eller andet sted ude bagved.

Danmark flyver – sammen med nordmændene – til Kairo på tirsdag, og håneretten hænger lidt og dingler. Danmark vandt trods alt med tre i torsdags…

Forrygende Landin kvalte Norge

Nikolaj advarer: Vi bliver straffet

Den evige toer har nu vundet alt