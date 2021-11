Dansk nedtur

Aalborg Håndbold har fortsat gode chancer for at gå videre fra sin Champions League-gruppe, men nordjyderne tog tomhændede hjem fra onsdagens udekamp mod THW Kiel.

Tyskerne med den danske landsholdsspiller Niklas Landin på mål vandt 31-28, selv om Aalborg var tæt på at levere et stort comeback.

Efter at have været bagud med seks scoringer reducerede Aalborg forspringet til ét mål, men storspil fra Landin afværgede til sidst comebackforsøget.

Trods den manglende pointhøst ligger Aalborg på fjerdepladsen i gruppen med otte point, mens Kiel er nummer to efter syv kampe med 11 point.

Nederlaget kan dog vise sig at være dyrere end som så. Efter to minutters spil fik landsholdsspilleren René Antonsen tilsyneladende et vrid i foden.

Kort efter humpede han på banen med to hjælpere.

På det tidspunkt var Aalborg foran 2-0 efter en god start, og nordjyderne fulgte fint med i den første tredjedele af kampen.

Med Landin på mål blev det gradvist sværere for Aalborg-skytterne at score, selv om Aalborg kom frem til en del chancer.

Og samtidig var profiler som Sander Sagosen og Niclas Ekberg en stor mundfuld i danskernes defensiv.

Det stod 17-14 til Kiel ved pausen, men en stribe tyske mål fik hurtigt forspringet til at vokse i begyndelsen af anden halvleg.

Hendrik Pekeler udbyggede til 20-15 og fik larmen til at stige blandt tilskuerne i Wunderino Arena, men Aalborg nægtede at give slip.

Med små 20 minutter igen reducerede Benjamin Jakobsen til 19-22, men mens Niklas Landins redningsprocent steg, faldt Simon Gades tilsvarende i den anden ende.

Mikael Aggefors kom dog ind og leverede et par store redninger, der holdt fast i drømmen om et nordjysk comeback, og med seks minutter igen reducerede Bjørnsen forspringet til et enkelt mål.

Men kort efter blev Aalborg ramt af en udvisning, og endnu en stor redning fra Landin var med til at slukke gæsternes håb.

For at komme videre i turneringen kræver det en plads blandt de seks bedste hold, og Aalborg har fortsat seks point ned til PPD Zagreb på syvendepladsen.

Der er dog en ekstra gulerod til de to klubber, som slutter øverst. En plads i top-2 giver direkte adgang til kvartfinalerne.

