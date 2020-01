Dansk nøglespiller i smerter: - Jeg vil gøre meget for at spille

Nikolaj Jacobsen skifter lille Landin ind på holdet, hvis der bare er den mindste chance for, at den savnede fløj kan spille mod Rusland

MALMØ (Ekstra Bladet): - Jeg savner Magnus Landin vanvittigt meget, og der er opstillinger, jeg slet ikke kan spille. Han er nok vores vigtigste spiller i forhold til balancen på holdet.

Sådan beklagede Nikolaj Jacobsen sig umiddelbart efter det uafgjorte opgør mod Ungarn, og meget tyder da også på, at fløjen med de stærke defensive forcer også bliver fyret af mod Rusland på det, der kan ende som en ond onsdag!

- Vi tester i dag og ser, hvordan og hvorledes det falder ud. Selvfølgelig har vi et om håb, om at han kan deltage – ellers var han sendt hjem. Hvis han kan spille, så spiller han, fastslår landstræneren tirsdag eftermiddag i Baltiska Hallen – hvor han i øvrigt selv slutrunde-debuterede i 1993.

Magnus Landin er ikke meget for at afsløre for meget om sin tilstand – specielt den, der knytter sig til den højre storetå, han i Metz hamrede ind i Henrik Møllgaards fod og i samme moment forvred et ledbånd i.

Er du i stand til at spille mod Rusland?

- Det må træningen i dag vise.

Hvad er din fornemmelse?

- Det må træningen i dag vise.

Nikolaj siger, du spiller, hvis du er klar!

- Præcis.

Hvor meget mangler du i at være det?

- Det ved jeg ikke.

Du må da vide, om det gør ondt, når du går?

- Jamen, jeg er her ikke uden smerter, men jeg må jo stadig bruge træningen til at finde ud af, hvad jeg kan og ikke kan.

Har du en pejling på, om den er lige ved at være der?

- Jow, det går jeg da ud fra, den er. Men jeg kan ikke sige så meget andet end det.

Er du parat til at æde max smerte for at stille op, eller skal du tænke på, du har en arbejdsgiver, der hurtigt skal bruge dig igen?

- Jeg vil gøre meget for at spille, og ja… Jeg håber også, jeg står på banen i morgen. Det må jeg sige.

Hvordan har det været at sidde udenfor?

- Ikke særligt sjovt. Det har været anderledes, end man er vant til, når man plejer at stå på banen sammen med resten af holdet. I medgang og modgang.

Anja Greve behandler Magnus Landin for fem dage siden. Fløjen er måske klar til at spille onsdag aften i skæbnekampen. Foto: Lars Poulsen

Fysioterapeuten Anja Greve forklarer:

- Han har jo stadig ondt i den storetå, og det vil han have i et stykke tid endnu. Der er fremgang at spore, den er øm, men fra ikke at kunne gå, kan han nu løbe – men med smerter. Han kan mærke den.

- Vi kan ikke gøre mere, end vi allerede har gjort. Udfordringen er jo tid, og den har vi ikke. Skaden sidder et dumt sted, hvis man kan sige det sådan – du bruger den tå hele tiden, siger den sønderjyske medicinkvinde.

- Jeg kan love dig, han er tapet op efter alle kunstens regler. Jeg stabiliserer leddet. Selvfølgelig kan du altid tage en masse piller, men lige nu gør vi det, at han får behandling, han får masser af is på, og han får også piller, der bekæmper inflammationen. Men aldrig i kamp!

Magnus Landin må altså æde sig selv. Han ligner en mand, der er klar til det. I nationens tjeneste. Og holdets.

