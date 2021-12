Dansk ønske opfyldt: Nu testes de på kampdage

Spillerne ved det igangværende VM i håndbold for kvinder i Spanien skal fremover testes for corona på alle kampdage.

Det har Det Internationale Håndboldforbund (IHF) meddelt den danske lejr.

- Vi har fået at vide af IHF, at de indfører coronatest på kampdage fra i morgen (søndag, red.), sagde Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), til TV 2 Sport lørdag aften.

Østrig og Ungarn har været ramt af coronasmitte på deres hold, og Henriksen og DHF har efterlyst flere test.

- På grund af vaccinerne er der intet, der indikerer, at corona kommer til at lægge et helt hold ned. Min bekymring går mere på de enkelte spillere. Er der en, der bliver ramt, så er det godt nok synd, sagde Henriksen tidligere på ugen.

Hvis en spiller bliver testet positiv for corona ved VM, skal hun isoleres i ti dage.

Det vil spolere hele VM for den uheldige, og derfor er alle spillere også yderst påpasselige. Samtidig har Danmark medbragt eget testudstyr for at modvirke, at eventuel smitte spreder sig mellem spillerne.

Den danske delegation var gennem en kviktest ved ankomsten til VM tirsdag aften og skulle derefter først have den berømte vatpind op i næsen igen, når det indledende gruppespil var overstået. Men det er altså nu ændret.

Danmark spiller sin sidste indledende gruppekamp mod Sydkorea på mandag.