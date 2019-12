Dansk OL-chok: De dumpede med et brag

Danmark SKULLE vinde over Serbien for at få en plads i OL-kvalifikationen. Det lykkedes ikke, og derfor må VM 2019 betegnes som en skuffelse for Klavs Bruuns tropper.

Mod Serbien var især tre danske spillere helt ved siden af sig selv, mens kun målvogter Sandra Toft, Trine Østergaard og Louise Burgaard for alvor strålede.

Du kan se alle de danske karakterer nedenfor.

Karakterer: Danmark - Serbien Super 5 Sandra Toft Hun blev i den grad svigtet af sit forsvar før pausen. Serberne kom til mange helt frie skud, men alligevel fik hun pareret en del. DHF Uden for bedømmelse UB Althea Reinhardt Kom ikke på banen. DHF Uden for bedømmelse UB Stine Bodholt Kun ikke på banen. DHF Pengene værd 3 Kathrine Heindahl Kom ind for at rydde op i midterforsvaret, og det slap hun ganske udmærket fra. Fik bremset den serbiske målstime. DHF Pengene værd 3 Sarah Iversen Brokkede sig til en dum udvisning og var voldsomt udfordret i midterforsvaret. Scorede dog tre på fire muligheder DHF Lige bestået 2 Lærke Nolsøe Var påpasselig i forvaret. Men brændte sin første chance, og blev derefter bange for at gå fra fløjen. DHF Super 5 Trine Østergaard Da Danmark for alvor var ved at brænde sammen i første halvleg, fik hun revet det serbiske forsvar op med et flot ryk og en scoring. DHF Lige bestået 2 Freja Cohrt Trådte på stregen da Danmark havde mulighed for at reducere serbernes føring til to mål. Scorede en på to. DHF Ringe 1 Mia Rej Kunne ikke leve op til de store forventninger. Fik aldrig sat spillet, og hendes afslutninger var uden effekt. DHF Pengene værd 3 Stine Jørgensen Missede kun et enkelt straffe. Gjorde det ellers fint og var med til at få spillet til at flyde. DHF Ringe 1 Anne Mette Hansen En rædselsfuld første halvleg med fem afbrændere og to tekniske fejl. Hun kunne slet ikke finde en rytme i sit spil. Brændte også i sidste sekund. DHF Lige bestået 2 Line Haugsted Forsvarsgeneralen havde gode parader, men havde det ellers umådeligt svært med sine indgreb og tacklinger. DHF Pengene værd 3 Kristina Jørgensen Kom ind for at stabilisere forsvaret i anden halvleg. Har et fint vingefang, men stod en smule for passivt. DHF Ringe 1 Mie Højlund Brugte alt for mange afslutninger til sine scoringer, men hun skal roses for hele tiden at gå mod mål. Lader sig ikke kyse. DHF Lige bestået 2 Lotte Grigel Fik sat spillet fint efter pausen, men brændte et skud, hun ikke skulle have taget og lavede teknisk fejl i sidste minut. Det blev dyrt. DHF Super 5 Louise Burgaard Blev sendt på banen efter pausen og lagde et fint tryk. Gode scoringer og flotte indspil til stregen. Desværre også fejl i overtalsspillet. DHF Lige bestået 2 Klavs Bruun Jørgensen Var meget længe om at gribe ind før pausen, hvor intet fungerede i den danske bagkæde. Fik rettet op efter pausen. DHF

Kæmpe fiasko: Danmark misser OL efter nedtur