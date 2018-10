Dansk OL-guldvinder: Jeg var ved at knække totalt i Rio

Jesper Nøddesbo følte sig dag for dag mere og mere ligegyldig under et OL, men en samtale med træneren gav ny luft

AARHUS (Ekstra Bladet): Jesper Nøddesbo har vundet det største, man kan nå som håndboldspiller, og OL-guldmedaljen fra Rio vil altid vække store minder, selv om den 37-årige stregspiller kun var i aktion i under en time sammenlagt og næsten ikke på banen i finalen.

- Jeg havde jo ikke en stor del i det, der foregik på banen generelt. I finalen var jeg med i et angreb, hvor jeg tabte bolden – så var det ud på bænken igen.

Alligevel lykkedes det Jesper Nøddesbo at føle sig som så aktiv en del af OL-festen, at han oprigtigt kunne juble sammen med de ekstatisk overtændte kammerater efter finalesejren på 28-26 over Frankrig.

Han genopfrisker minderne om de gyldne 2016-dage over for Ekstra Bladet i forbindelse med udgivelsen af sin bog ’Yes Man’, der udkommer på mandag.

Den 37-årige daværende Barcelona-spiller fandt sin rolle som indpisker under OL, men han fortæller også i bogen, at han var ved at bryde sammen under Legene i Rio, og at han undervejs følte sig ’røvrendt’.

Han fortæller til Ekstra Bladet:

- Jeg snakkede med Henrik Møllgaard under OL, fordi jeg var ved at knække. Jeg blev ramt af ligegyldighed, og det er ikke et godt sted for mig at være. Når det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg gør, så har jeg ingen indflydelse på det, der sker. Det er et farligt sted for mig, og jeg blev ramt af, at jeg ikke havde nogen betydning.

Henrik Møllgaard og Jesper Nøddesbo er også venner uden for håndboldbanen, og den store vestjyde havde vist en finger med i spillet, da Jesper Nøddesbo fik en lille forløsende samtale med Henrik Kronborg. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jeg stod bare og var ligegyldig. Det var sindssygt hårdt. Der var en dag, hvor jeg ikke havde mere at give af. Jeg havde som sagt haft et par snakke med Møllgaard, og da vi en dag gik til træning, faldt jeg bare langsomt ned gennem rækkerne. Så faldt assistenttræneren Henrik Kronborg også lidt ned, vi fik en samtale, og den gav lidt luft, fortæller Jesper Nøddesbo.

- Jeg tror nok, Henrik Møllgaard havde været fødselshjælper for den snak. Der blev løsnet op, og så fik jeg kræfter til at træffe et aktivt valg, hvor jeg sagde: Jamen, så er jeg her med det, jeg kan tilbyde. Hvis det ikke er på banen, så må jeg tilbyde mig udenfor, og når kampene kører være så meget på som overhovedet muligt, beretter ’Nødde’.

Han tilføjer:

- Holdet har ikke brug for, at der sidder en og surmuler. Hvis jeg havde valgt det, så havde det være bedre, at jeg slet ikke var der. Det var mit sidste OL. Jeg gad ikke sidde og være sur og tvær, jeg ville da ikke have oplevelsen ødelagt af. Nu ER du her! Så læg alt hvad du har i dig i det og vær til stede. Bidrag med det, du har. Det gjorde alle folk, og det var derfor, vi ligesom fucking vandt. Alle steppede op og tog hånd om sig selv, fortæller han til Ekstra Bladet.

Jesper Nøddesbo lægger ikke skjul på, at Gudmundur Gudmundsson var svær at kommunikere med, og han har heller ikke talt med ham, siden islændingen pakkede tasken og rejste.

- Men det kunne da være hyggeligt, siger Jesper Nøddesbo i dag.

Jesper Nøddesbo jubler igennem øverst på medaljepodiet i Rio. Casper U. Mortensen, Jannick Green, Lasse Svan og Henrik Toft Hansen jubler med. Foto: Jens Dresling/Rkitzau Scanpix

OL-guldet blev ganske få dage senere ramt af historierne om de mytteri-agtige tilstande i lejren på vejen mod triumfen. Først trak Ulrik Wilbek sig som sportschef – og efter VM i Frankrig i januar 2018 forlod Gudmundur Gudmundsson jobbet som landstræner.

Den del af historien vil Jesper Nøddesbo ikke dybere ind i:

- Jeg gider jeg slet ikke komme ind på det og vil ikke bruge tid på det. Det er i fortiden. Det er bare trist, at det største i dansk herrehåndbolds historie, drukner i sådan nogle ting, og mere har jeg ikke at sige. Jeg gider ikke bruge mere krudt på det.

