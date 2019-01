Dansk OL-succes er blevet VM-heltenes helt store taber

HERNING (Ekstra Bladet): 27 minutter og 11 sekunder. Det er målt i officiel VM-statistik alt, hvad det hidtil er blevet til for Morten Olsen, der for at holde sig i gang og få den manglende spilletid ud af kroppen lunter rundt om hjørnet ved hotellet og styrer direkte mod styrkecentret, når holdet sent vender hjem til hotellet fra Boxen.

Når han er færdig med at slæbe jern omkring kl. et om natten, har værelses-makkeren Simon Hald sørget for, at der står en pæn tallerkenfuld mad klar på rummet – og derefter er det så faktisk lidt lettere at falde i søvn.

- Selv om man ikke spiller, har man jo sat sig op til det. Mentalt er vi der alligevel og har forberedt os. Vi er jo ikke trætte, så det er sgu rarest at få den energi ud af kroppen, siger Morten Olsen, der har følgeskab af Nikolaj Markussen på sine natlige udflugter i Herning.

Han slutrunde-debuterede med et ordentligt brag under OL i Rio, hvor han tog taktstokken efter afbud fra den skadede Rasmus Lauge. Det endte i guld, og Morten OL-sen var tophot!

Nu er han ikke engang lunken i Herning, men trods personlige frustrationer har han ingen problemer med at glæde sig på holdets vegne:

- Nej, det er superfedt, vi er kommet her til. Jeg håber, vi får lov til at stå i finalen med den stemning – det må blive vildt i Boxen. Det ville være fantastisk for os som hold og selvfølgelig også for mig personligt at kunne kalde sig verdensmester, uanset om jeg så kun har spillet en halv time eller tre kvarter, siger manden fra Osted.

- Det kan jeg godt leve med, hvis jeg må kalde mig verdensmester. Når jeg ser tre år tilbage, havde jeg overhovedet ikke troet, jeg skulle komme til én eneste slutrunde. Så hvis jeg kan stå efter dette VM og kalde mig olympisk mester og verdensmester, så vil jeg være godt tilfreds med de sidste tre år.

Hvad er gået galt?

- Ikke noget som sådan. Vi har jo vundet seks kampe, så det er jo gået meget godt. Vi er jo et hold, og Nikolaj er Überboss. Når Nikolaj siger, vi skal ind og spille, så er vi klar.

Men det må være en speciel disciplin – og hårdt i hovedet?

- Det er nok det sværeste som spiller at have den position, Nikolaj Markussen og jeg har pt. Det handler om at lægge kampene væk og komme videre, og så er det meget rart lige at komme over og træne lidt.

Har du udnyttet tiden godt nok?

- Jeg har ikke kunnet gøre andet. Vi er et hold, og jeg er ikke en ’one man army’, så jeg skal ikke bevise noget som helst. Jeg ved godt, der er eksperter, der mener, jeg skal bevise noget. Men i de fleste kampe har jeg været inde seks eller syv angreb, og jeg ved altså ikke, hvor stor forskel man skulle kunne nå at gøre. Det er jo et holdspil, siger han.

- Vi har et mål, og det er vinde VM. Jeg har ikke noget mål om at skulle lave fem på fem, fordi nogle mener, jeg skal vise, jeg kan!

Men er det ikke næsten hårdere at sidde ubrugt udenfor end at spiller for fuld knald?

- Det er meget hårdere oppe i hovedet at sidde udenfor end at spille. Jeg tror ikke, nogen synes, at det er verdens sjoveste, men vi er også et hold og alle har en rolle. Jeg vidste jo også godt inden turneringen, hvem der er førstekæde og så videre. Det er jeg fuldstændig afklaret med, og hvis vi kan gå hele vejen, så vil det være næsten lige så stort som OL.

