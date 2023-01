Dansk opbakning til VM-finale: Her er tallet

Danmark kan skrive håndboldhistorie, hvis herrelandsholdet vinder VM for tredje gang i streg søndag aften. Og det gør de, forudser Ekstra Bladets håndboldekspert Jan Jensen

Ssøndagens finale bliver spillet i en kæmpe arena. I hvert fald i håndboldmæssig forstand.

I Tele2 Arena til braget mellem Danmark og Frankrig kommer de danske landsholdsspillere til at få dansk opbakning fra tribunerne.

'Der er udsolgt. Det betyder mere end 22.000 tilskuere. Vi har solgt omkring 1.300 billetter til folk med dansk adresse,' oplyser pressemedarbejder for de svenske VM-arrangører Mats Olsson i en mail til Ekstra Bladet.

Der kommer opbakning til spillerne fra Danmark. Det bliver dog interessant at se, hvor mange svenskere der bliver hængende og ser finalen. Foto: Lars Poulsen

Forventer, at svenskerne bliver

Langt de fleste af billetterne er imidlertid solgt til svenskere, der stadig havde forhåbninger om, at værtsnationen ville spille sig hele vejen frem til finalen.

Sådan gik det som bekendt ikke. Franskmændene besejrede Sverige i den anden semifinale.

Derfor spiller svenskerne bronzekamp mod Spanien klokken 18, men arrangørerne fortæller, at der er mulighed for, at der stadig vil være godt fyldt på lægterne til finalen klokken 21.

'Vi forventer, at de fleste af de svenske tilskuere bliver og ser finalen.'

Tele2 Arena er en multiarena, hvor fodboldklubberne Hammarby og Djurgården har hjemmebane.

Til to af kvartfinalerne, semifinalen og de to kampe søndag i arenaen er der sat en mobil tribune op på fodboldbanen ved siden af håndboldbanen, der er placeret i den ene ende.

