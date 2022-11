Dansk opvisning ved EM: Banker Sverige på plads

Det begyndte som et mareridt, men EM-turneringen er alligevel begyndt at se rigtig godt ud med danske briller.

Rigtig godt.

Tirsdag aften viste Sandra Toft og det danske forsvar, hvordan et ellers veloplagt svensk landshold skal onduleres.

25-23 (utrolige 13-5 ved pausen) lød sejrscifrene i en kamp, hvor forsvarsdelen – specielt den danske – var opsigtsvækkende. Specielt før pausen.

Danmark slækkede på forspringet i løbet af 2. halvleg, og derfor vandt de ikke stort nok til at vinde gruppen. Det er dog nok i virkeligheden en fordel, fordi de tæskestærke nordmænd dermed først venter i sidste kamp i mellemrunden.

Det kan være en fordel for Danmark, fordi Norge måske allerede dér har kvalificeret sig til semifinalen.

Næsten uvirkeligt

De danske spillere og trænere havde efter Serbien-kampen understreget, hvor afgørende det danske forsvar, og de understregede igen og igen, at det ikke ville blive nogen smuk kamp.

Det var det heller ikke.

Medmindre man elsker syngende lussinger og tacklinger, der får hærdebrede serbiske mænd til at skutte sig.

Det var næsten uvirkeligt, hvad vi var vidner til de første 30 minutter.

Det var ikke fordi, det danske angrebsspil var specielt prangende. Svenskerne havde godt fat i deres forsvar. Næh, det var, hvad der skete i den anden ende, der vakte opsigt.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det danske forsvar havde mod Serbien vist international topklasse, og den trend førte de videre mod de blå-gule statister.

Gang på gang endte gennembrud eller afslutninger i paraderne på specielt Kathrine Heindahl og Rikke Iversen, og når de en sjælden gang kom igennem, så stod Sandra Toft og pillede afslutningerne.

Næsten efter behag.

Sverige scorede det første mål efter 4 minutter og 37 sekunder. Og så gik der 11 minutter, inden Toft var passeret igen. 11 minutter!

Det er altså håndbold, det her. Ikke fodbold.

Svenskerne anede ikke deres levende råd, mens Danmark var en levende mur foran dem.

Magtdemonstration i målet

Det var – selv set med danske briller – pinligt for vores naboer.

Sandra Tofts magtdemonstration (vi talte ni redninger de første 30 minutter) betød, at svenskerne afsluttede mere og mere yderligt, hvilket betød, at de ramte stolpen flere gange – og skød helt forbi nogle gange.

Svenskerne fik de sidste ti minutter rettet lidt op på fiaskoen, men fem mål på 30 minutter. Ja, vi kan ikke huske, hvornår det sidst er overgået Sverige.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Der kom mere gang i målscoringen efter pausen, og svenskerne havde allerede scoret flere mål efter 11 minutter af anden omgang, end de scorede i hele 1. halvleg.

Danmark formåede dog at holde dem bag sig. Hele tiden seks-syv mål havde Sverige op, og hvor der især mod serberne, hvor Danmark også havde oparbejdet et stort forspring, blev plads til hele striben af spillere i truppen, holdt Jesper Jensen og Lars Jørgensen sig længe til de samme ni-ti spillere.

Folk som Sarah Iversen, Elma Halilcevic og Andrea Hansen samt Althea Reinhardt blev siddende ude længe, mens det var sparsomt, hvor meget Kristina Jørgensen var inde.

Reinhardt og Iversen fik spilletid de sidste ti minutter, skal det dog lige anføres.

Mod slutningen lykkedes det svenskerne at æde sig yderligere ind på Danmark, og de kom ned på kun tre måls forspring med knap et minut igen. Det var dog Johanna Bundsens fortjeneste i det svenske mål. Hun blev sværere og sværere for danskerne at passere. Gudskelov fik indskiftede Althea Reinhardt også fat i nogle afslutninger, og derfor kom Sverige aldrig helt tæt på.

Igen leverede de danske fløje en fornem indsats, og Emma Friis sluttede som dansk topscorer med hele ni mål.