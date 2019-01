Dansk plankeværk gør status på flot VM: En kamp ærgrer ham

Interaktivt element

TJØRRING (Ekstra Bladet): Det kan blive den helt store euforiske håndbold-guldfest i Boxen i dag, hvis alt spiller, og nordmændene bliver slået. De danske håndboldherrer kan vinde VM-guld for første gang, og så endda på hjemmebane.

I VM-turneringen har de danske målmand Niklas Landin og Jannick Green haft hovedroller i kampene med flere vigtige redninger på kritiske tidspunkter.

Jannick Green gør nu status på sin egen VM-slutrunde inden finalen. Han er overordnet glad for sine præstationer mellem stængerne. Der er dog stadig noget, som der ærgrer ham.

- Hvordan vil du vurdere din samlede præstation ved VM før finalen?

- Det virker lidt åndssvagt at snakke om Saudi Arabien-kampen, når man står foran finalen, men den var jeg lidt ked af, at jeg ikke fik sat et bedre aftryk. Ellers har jeg været rigtig fint tilfreds med mine indhop. Det er gået godt.

- Der har været mange kampe, hvor jeg først er kommet ind til allersidst, og et par stykker hvor jeg er kommet ind lidt før. Jeg synes faktisk, at det er gået ganske udmærket og har fået suppleret Niklas (Landin, red.), som jeg havde håbet på. Det håber jeg på at gøre igen i finalen, siger Jannick Green til Ekstra Bladet.

Jannick Green:

Alder: 30 år

Højde: 195 centimeter

Antal landskampe og mål: 122 kampe, 2 mål

Nuværende klub: SC Magdeburg

Tidligere klubber: Aalborg Håndbold, BSV

Redningsprocent: 36 procent

Antal redninger i turneringen: 42 redninger på 118 skud

Redningsprocent på straffekast: 25 procent

Antal redninger på straffekast: 3 redninger på 12 skud

Antal minutter på banen: 2 timer, 47 minutter og 38 sekunder Vis mere Luk

Kribler i maven

Niklas Landin har spillet over to en halv time mere end Jannick Green ved VM.

- Hvordan holder du dig mentalt klar til at stå mellem stængerne, når du får at vide af Nikolaj (Jacobsen, red.), at du pludselig skal ind?

- Det kommer helt af sig selv, når man ser den kulisse. Man trækker landsholdstrøjen over hovedet og går ind foran så mange mennesker, så kribler det i maven, så behøver man ikke et ekstra mentalt boost. Så sidder man bare og er klar og håber på at komme ind og bidrage, hvis det bliver nødvendigt. Jeg behøver ikke at gøre noget specielt, siger Green.

Tingene skal klappe

Jannick Green vurderer, at Norge godt kan komme til at drille Danmark, hvis nordmændene rammer deres topniveau. Danmarks sejr på 30-26 i mellemrunden er et mentalt rygstød, men en VM-finale er noget helt andet.

- Det er selvfølgelig rart, at vi har slået dem tidligere i turneringen. Det kan man altid tage med. En finale er en finale. Det er noget helt andet, så er det ligegyldigt, om man har mødt hinanden 100 gange inden. Jeg synes, at det er alt eller intet den ene dag, hvor tingene lige skal klappe, siger Jannick Green.

Danmark møder Norge i VM-finalen med kampstart kl. 17.30 i Boxen. Du kan følge kampen via liveopdateringer på ekstrabladet.dk.

