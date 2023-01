Dansk profil: - De er verdens bedste

Det var tæt mod Kroatien, Egypten var et godt hold, og det var Ungarn også.

Men fredag aften møder Danmark en modstander, der er stærk. Sådan rigtig stærk.

Selvom Danmark skal vise sig at være det bedre mandskab, kommer de ikke til at vade hen over dem, som de gjorde med ungarerne onsdag.

Det spanske hold er et klassehold, siger Emil Jakobsen, der giver Danmark 50 procents chance for at gå i finalen.

- Det kommer helt an på, hvem der rammer dagen i forhold til defensiven og målmandspositionen, siger fløjen og skamroser derpå Vargas og Landin:

- Det er de to bedste målmænd i verden i den kamp. Niklas er lidt bedre, men de kan begge lukke fuldstændig af. Og hvis de har dagen, så kan de vende kampen for holdet.

Han er selv frisk som en havørn, selvom der er tale om kamp nummer otte på 14 dage.

Emil Jakobsen, Mathias Gidsel og Johan Hansen venter på bagagen i lufthavnen i Gdansk efter ankomsten torsdag eftermiddag. Foto: Lars Poulsen

Årsagen er selvfølgelig, at Nikolaj Jacobsen har delt spilletiden mellem tre af de fire fløje. Især mellem Jakobsen og Magnus Landin på venstre fløj.

- Jeg har heller ikke fået så mange tæsk, og vi har delt spilletiden hele turneringen. Så vi har ikke fået fuld spilletid som nogle af de andre. Vi er begge vant til at spille meget i vores klubber.

Han tilføjer dog, at selvom kroppen kan være mærket, at der er slag og knubs, der sætter sig i løbet af en lang turnering, så sker der noget, når man træder ind i hallen til en VM-semifinale.

- Man finder et andet niveau til sådan en kamp. Adrenalinen kører så meget, fordi man SÅ gerne vil vinde. Og så glemmer du lidt, at kroppen er fysisk træt.

- Det er naturligt, når man skal spille en semifinale (modsat en kvartfinale, red.), at der er ekstra sommerfugle i maven. Det er en større kamp og en bedre modstander.

Det er dog en balancegang, forklarer han.

- Spændingsniveauet skal jo ikke være for højt. Find det rigtige niveau, for ellers går du ind på banen og laver dumme ting. Der skal være en fin balance i tingene.